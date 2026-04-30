Сліди ведуть у … Хто стоїть за польським брендом, який фігурує у справі про контрабанду

Що не так із люксовим Dream Watch

Реальними бенефіціарами люксового бренду Dream Watch, який фігурує у справі про контрабанду, є українці. Керує компанією 64-річний уродженець Запоріжжя.

Про це йдеться у розслідуванні "Телеграфа": "В Україну автобусами завезли люксові прикраси на мільйони доларів: хто стоїть за масштабною контрабандою і чому покарали лише водіїв".

У постанові про арешт майна, виявленого під час обшуків шоуруму, знайшлися інвойси на придбання годинників та коштовностей із печатками польської компанії Dream Watch Sp. z o.o.

За даними польського реєстру, компанією керує українець Віктор Мітченко. Це 64-річний уродженець Запоріжжя.

Судячи з тегів у сервісі GetContact, раніше чоловік працював таксистом, також він кілька разів підписаний як "Варшава годинник", "Віктор Варшава", "Віктор Dream Watch".

У Запоріжжі Мітченко зареєстрований за однією адресою з 40-річною Катериною Ткачук (дівоче прізвище — Соколова). Жінка вже майже 18 років має відкритий ФОП з основним видом діяльності "ремонт годинників та ювелірних виробів". У контактних даних вона вказала номер +38(097)-087-ХХ-ХХ, який належав Марині Прокопишиній.

Родич Ткачук – 33-річний Борис Соколов – також має відкритий ФОП та також відзначив номер телефону Марини Прокопишиної. У 53-річної мешканки Запоріжжя Марини Прокопишиної був і власний ФОП з основним видом діяльності "гуртова торгівля годинниками та ювелірними виробами", проте вона припинила діяльність ще 2016-го.

Що цікаво, Dream Watch не має окремо зареєстрованої української юрособи. Практично бренд працює повністю в тіні, іноді користуючись послугами ФОП.

"Телеграф" звернувся по коментар до Віктора Мітченка, проте на момент публікації його відповіді ми не отримали.

Також слід зазначити, що правоохоронці так і не притягнули до відповідальності реальних організаторів схеми контрабанди. Ба більше, шоуруми Dream Watch продовжують працювати.

