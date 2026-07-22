Махінації з реєстрами та "фунти"-підрядники: як столичний нотаріус та фірма-фантом "роздувають" квадратні метри в Києві

Фальшивий техпаспорт, нотаріальна реєстрація та нові квадратні метри мають свою ціну

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Спецслужби та поліція розслідують десятки кейсів незаконного збільшення площ нерухомості у столиці, де замовники без жодних дозволів привласнюють майно громад. "Телеграфу" вдалося встановити деталі схеми: підставні фірми за тисячі доларів малюють фальшиві техпаспорти, а "перевірені" нотаріуси вносять завідомо неправдиві дані до держреєстру.

Як киянин "розширив" квартиру за рахунок спільного даху, чому власниця виробничих приміщень здала своїх юристів правоохоронцям та який стосунок до нової схеми має елітна нерухомість експрезидента Януковича на Оболоні – читайте у матеріалі "Телеграфу".

Правильний техпаспорт та особливий нотаріус: як працює схема

Про те, що низка нотаріусів уже роками надають подібні послуги, "Телеграф" неодноразово чув від різних представників бізнесу. Однак лише зараз вдалося встановити чіткі зв’язки, імена та навіть точну вартість "сервісу" – від "приватизації" спільного підвалу багатоповерхівки чи збільшення площі квартири за рахунок технічного поверху до "легалізації" тисячі квадратних метрів незаконної добудови.

Ще у червні 2026-го поліція Києва звернулася до Шевченківського райсуду з клопотанням надати дозвіл на огляд виробничого приміщення площею 1210 кв. м за адресою: Київ, вул. Якова Гніздовського, 1.

Поліцейські розслідують незаконну реєстрацію згаданого приміщення столичним нотаріусом. В матеріалах справи йдеться про те, що нерухомість оформили за документами, які містили завідомо неправдиву інформацію, і нотаріусу було про це чудово відомо.

"…на підставі документів, що завідомо для останніх містять неправдиві відомості та не підтверджують ведення об`єктів нерухомого майна у експлуатацію", – йдеться в матеріалах судової справи.

"Телеграф" отримав витяг із Реєстру прав на нерухоме майно та встановив, що об'єкт зареєструвала приватний нотаріус Альона Петріцька. Сама нерухомість належить компанії "Промкосметик" (попередня назва – "Бітек-С").

Насправді площа будівлі, яка перебувала у власності ТОВки, складала всього 54,8 кв. м. Поряд також були розташовані тимчасові споруди. Земля під ними не була ані у власності, ані в оренді фірми, тож будувати щось чи збільшувати площу об'єкта було абсолютно незаконно.

Однак "правильні" юристи допомогли розробити потрібний техпаспорт, а "правильна" нотаріус на його підставі внесла зміни до Реєстру прав на нерухоме майно. Коли поліція почала розслідування, власниця "Промкосметик" Юлія Потешнова швидко зізналася, до кого зверталася та як саме узаконила квадратні метри.

"Можливо, під час виконання умов вказаного договору вона зверталась до приватного нотаріуса, на даний час точно вказати не змогла, бо не пам`ятає. Повідомила, що земельна ділянка у власності чи користуванні ТОВ не перебуває. Проте юристи за договором запропонували їй легалізувати 1155,2 кв. м на підставі наданих ними послуг", – зазначено в матеріалах справи.

"Телеграфу" також вдалося встановити, про яких саме юристів ідеться. Технічний паспорт, де раптово з'явилася нова гігантська площа, виготовило ТОВ "Ніко Груп Консалтинг". Офіційно ця компанія оформлена на Дмитра Шария, на якого загалом записано вже 102 компанії. Коли до нього прийшла поліція, "бізнесмен" одразу зізнався, що за кілька тисяч гривень просто погодився оформити на себе фірму, про діяльність якої нічого не знає.

Як працює схема/ Інфографіка "Телеграфу"

Ще у 2022 році Шарий одружився і взагалі відмовився підписувати будь-які документи. Однак його автографи дивовижним чином продовжували з'являтися на бланках офіційно його ТОВки. За виготовлення "правильного" техпаспорта "Ніко Груп Консалтинг" брало в середньому 13,5 тис. доларів.

"Телеграф" ознайомився з матеріалами розслідування СБУ, в яких згадується Альона Петріцька (підозру їй наразі не пред’явили). За даними слідства, щонайменше чотири нотаріуси Київського міського нотаріального округу оформлюють нерухомість на підставі документів із недостовірними даними. За допомогою фальшивих паспортів та довідкових виписок про показники об'єктів учасники схеми допомагали "приватизувати" громадські будівлі, підвали, дахи та земельні ділянки.

Правоохоронці розслідують уже десятки подібних кейсів. Наприклад, в одному із проваджень ідеться про киянина, який за допомогою нотаріуса та юристів "роздув" площу власної квартири з 63,7 кв. м до 210 кв. м. Чоловік фактично захопив горище, яке мало б належати всім співвласникам багатоквартирного будинку – і все це без жодного офіційного дозвільного документа.

Нотаріус Петріцька вже не вперше потрапляє в скандали

Петріцька доволі часто опиняється в епіцентрі гучних розглядів, а деякі з її реєстраційних дій скасовують прямими наказами Мін'юсту. Наприклад, саме вона внесла зміни до реєстру на користь ТОВ "Київське автотранспортне підприємство бакалеї" щодо нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 29. Тоді Мін'юст визнав такі дії незаконними та скасував реєстрацію.

Фото: Наші Гроші

За часів Януковича було важко уявити, що рішення Петріцької взагалі можна оскаржити, адже тоді вона мала особливий вплив. У 2014 році саме ця нотаріусиня переоформила елітну нерухомість на Оболонській набережній, яку пов'язували з родиною експрезидента-втікача, на нового власника – Артура Ростомяна.

Тоді журналісти проєкту "Наші гроші" писали, що Петріцька як нотаріус системно обслуговувала фірми "межигірської" групи. Щоправда, офіційних підозр у рамках кримінальних справ їй тоді так і не висунули.

"Новим власником став Ростом’ян Артур Хачатурович. Його право власності оформлене за договором купівлі-продажу. Договір був укладений 2 жовтня 2014 року і посвідчений нотаріусом Альоною Петріцькою. Згідно з документами, знайденими минулої зими в "Межигір’ї", вона у якості нотаріуса обслуговувала фірми "межигірської" групи", – йшлося у публікації журналістів-розслідувачів.

Наразі цей елітний будинок переоформлено на компанію "Сан-Сігма". Її власницею є Юлія Мазманіду, якій офіційно також належить Intergal Group Limited ("Інтергал-буд").

І це лише одна історія з цілої низки подібних. Насправді ж нотаріус у таких схемах – лише частина добре відпрацьованої системи, яка дозволяє легалізувати будь-що: від чергового незаконного "балкона-монстра" до цілої багатоповерхівки, зведеної з кричущими порушеннями.

"Телеграф" звернувся до Альони Петріцької з проханням прокоментувати згадані в публікації факти. На момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали. Далі буде…