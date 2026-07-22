Махинации с реестрами и "фунты"-подрядчики: как столичный нотариус и фирма-фантом "раздувают" квадратные метры в Киеве

Фальшивый техпаспорт, нотариальная регистрация и новые квадратные метры имеют свою цену

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Спецслужбы и полиция расследуют десятки кейсов незаконного увеличения площадей недвижимости в столице, где заказчики без разрешений присваивают имущество общин. "Телеграфу" удалось установить детали схемы: подставные фирмы за тысячи долларов рисуют фальшивые техпаспорта, а "проверенные" нотариусы вносят заведомо ложные данные в госреестр.

Как киевлянин "расширил" квартиру за счет общей крыши, почему владелица производственных помещений сдала своих юристов правоохранителям и какое отношение к новой схеме имеет элитная недвижимость экс-президента Януковича на Оболони — читайте в материале "Телеграфа".

Правильный техпаспорт и особый нотариус: как работает схема

О том, что ряд нотариусов уже годами оказывают подобные услуги, Телеграф неоднократно слышал от разных представителей бизнеса. Однако только сейчас удалось установить четкие связи, имена и даже точную стоимость "сервиса" — от "приватизации" общего подвала многоэтажки или увеличения площади квартиры за счет технического этажа до "легализации" тысячи квадратных метров незаконной достройки.

Еще в июне 2026 года полиция Киева обратилась в Шевченковский райсуд с ходатайством предоставить разрешение на осмотр производственного помещения площадью 1210 кв. м по адресу: Киев, ул. Якова Гнездовского, 1.

Полицейские расследуют незаконную регистрацию этого помещения столичным нотариусом. В материалах дела говорится, что недвижимость оформили по документам, содержащим заведомо ложную информацию, и нотариусу было об этом прекрасно известно.

"…на основании документов, которые заведомо для последних содержат ложные сведения и не подтверждают ведение объектов недвижимого имущества в эксплуатацию", – говорится в материалах судебного дела.

"Телеграф" получил выписку из Реестра прав на недвижимое имущество и установил, что объект зарегистрировала частный нотариус Алена Петрицкая. Сама недвижимость принадлежит компании "Промкосметик" (предыдущее название – "Битек-С").

На самом деле площадь здания, которое находилось в собственности ООО, составляло всего 54,8 кв. м. Рядом также были расположены временные постройки. Земля под ними не была ни в собственности, ни в аренде фирмы, поэтому строить что-либо или увеличивать площадь объекта было совершенно незаконно.

Однако "правильные" юристы помогли разработать нужный техпаспорт, а "правильная" нотариус на его основании внесла изменения в Реестр прав на недвижимое имущество. Когда полиция начала расследование, владелица "Промкосметика" Юлия Потешнова быстро призналась, к кому обращалась и как именно узаконила квадратные метры.

"Возможно, во время выполнения условий указанного договора она обращалась к частному нотариусу, в настоящее время точно указать не смогла, потому что не помнит. Сообщила, что земельный участок в собственности или пользовании ООО не находится. Однако юристы по договору предложили ей легализовать 1155,2 кв. м на основании предоставленных ими услуг", – указано в материалах дела.

"Телеграфу" также удалось установить, о каких именно юристах идет речь. Технический паспорт, где внезапно появилась новая гигантская площадь, изготовило ООО "Нико Групп Консалтинг". Официально эта компания оформлена на Дмитрия Шария, на которого в общей сложности записано уже 102 компании. Когда к нему пришла полиция, "бизнесмен" сразу признался, что за несколько тысяч гривен просто согласился оформить на себя фирму, о деятельности которой ничего не знает.

Как работает схема/ Инфографика "Телеграфа"

Еще в 2022 году Шарий женился и вообще отказался подписывать какие-либо документы. Однако его автографы удивительным образом продолжали появляться на бланках официально его ООО. За изготовление "правильного" техпаспорта "Нико Групп Консалтинг" принимало в среднем 13,5 тыс. долларов.

"Телеграф" ознакомился с материалами расследования СБУ, в которых упоминается Алена Петрицкая (подозрение ей пока не предъявлено). По данным следствия, как минимум четыре нотариуса Киевского городского нотариального округа оформляют недвижимость на основании документов с недостоверными данными. С помощью поддельных паспортов и справочных выписок о характеристиках объектов участники схемы помогали "приватизировать" общественные здания, подвалы, крыши и земельные участки.

Правоохранители расследуют уже десятки подобных кейсов. Например, в одном из производств речь идет о киевлянине, который с помощью нотариуса и юристов "раздул" площадь собственной квартиры из 63,7 кв. м до 210 кв. м. Мужчина фактически захватил чердак, который должен принадлежать всем совладельцам многоквартирного дома – и все это без официального разрешительного документа.

Нотариус Петрицкая уже не в первый раз попадает в скандалы

Петрицкая довольно часто оказывается в эпицентре громких разбирательств, а некоторые ее регистрационные действия отменяют прямыми приказами Минюста. К примеру, именно она внесла изменения в реестр в пользу ООО "Киевское автотранспортное предприятие бакалеи" по недвижимости по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 29. Тогда Минюст признал такие действия незаконными и отменил регистрацию.

Фото: Наши деньги

Во времена Януковича было трудно представить, что решение Петрицкой вообще можно обжаловать, ведь тогда она имела особое влияние. В 2014 году именно эта нотариус переоформила элитную недвижимость на Оболонской набережной, которую связывали с семьей беглого экс-президента, на нового владельца – Артура Ростомяна.

Тогда журналисты проекта "Наши деньги" писали, что Петрицкая как нотариус системно обслуживала фирмы "Межигорской" группы. Правда, официальных подозрений в рамках уголовных дел тогда так и не выдвинули.

"Новым владельцем стал Ростомян Артур Хачатурович. Его право собственности оформлено по договору купли-продажи. Договор был заключен 2 октября 2014 года и заверен нотариусом Аленой Петрицкой. Согласно документам, найденным прошлой зимой в "Межигорье", она в качестве нотариуса обслуживала фирмы "межигорской" группы", — говорилось в публикации журналистов-расследователей.

В настоящее время этот элитный дом переоформлен на компанию "Сан-Сигма". Ее владелицей является Юлия Мазманида, которой официально также принадлежит Intergal Group Limited ("Интергал-строй").

И это только одна история из целого ряда подобных. На самом же деле нотариус в таких схемах – лишь часть хорошо отработанной системы, которая позволяет легализовать что-либо: от очередного незаконного "балкона-монстра" до целой многоэтажки, возведенной с вопиющими нарушениями.

"Телеграф" обратился к Алене Петрицкой с просьбой прокомментировать упомянутые в публикации факты. К моменту выхода материала ответа мы не получили. Продолжение следует…