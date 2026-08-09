Доступне житло з особливостями: в Ужгороді недорого здають квартиру з цікавими умовами
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Житло розташоване у центрі Ужгорода
Ціни на оренду житла в Україні під час повномасштабної війни значно зросли, особливо це стосується західних регіонів. Тим не менш, іноді на ринку оголошень спливають дешевші варіанти навіть у відносно безпечних містах країни.
Наприклад, на одному з сайтів розміщено оголошення про оренду 3-кімнатної квартири в Ужгороді за 12 тисяч грн. Орендодавець також пропонує прописку на півроку за окрему плату.
Квартира, площею 45 квадратних метрів, розташована в центрі Ужгорода в 2-поверховому будинку.
Основні характеристики:
- Загальна площа: 45 м (кухня — 5 м).
- Поверх/Поверхів: 1 поверх з 2.
- Тип стін: Надійний цегляний будинок.
- Планування: суміжно-прохідне, санвузол суміжний (обладнаний душовою кабіною).
- Ремонт та стан: Житловий стан, укомплектований меблями та технікою (є холодильник та пральна машина).
Автономність та комунікації:
- Опалення: Індивідуальне електричне.
- Блекаут-стійкість: Навіть під час відключень світла стабільно працює швидкісний інтернет та Wi-Fi.
- Комунікації: Централізована електрика, асфальтована дорога, вивіз відходів та власна свердловина.
Примітно, що орендодавець додатково пропонує прописку за 6000 грн на рік.
Зазначимо, Ужгород разом із Києвом є найдорожчими містами України за вартістю оренди житла. При цьому центр Закарпатської області посідає перше місце у рейтингах безпеки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові здають будинок за невеликі гроші. Житло просте, в ньому немає сучасного ремонту, проте акуратне і має базові меблі.