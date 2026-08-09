Доступне житло з особливостями: в Ужгороді недорого здають квартиру з цікавими умовами

Житло розташоване у центрі Ужгорода

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Ціни на оренду житла в Україні під час повномасштабної війни значно зросли, особливо це стосується західних регіонів. Тим не менш, іноді на ринку оголошень спливають дешевші варіанти навіть у відносно безпечних містах країни.

Наприклад, на одному з сайтів розміщено оголошення про оренду 3-кімнатної квартири в Ужгороді за 12 тисяч грн. Орендодавець також пропонує прописку на півроку за окрему плату.

Квартира, площею 45 квадратних метрів, розташована в центрі Ужгорода в 2-поверховому будинку.

Основні характеристики:

Загальна площа: 45 м (кухня — 5 м).

Поверх/Поверхів: 1 поверх з 2.

Тип стін: Надійний цегляний будинок.

Планування: суміжно-прохідне, санвузол суміжний (обладнаний душовою кабіною).

Ремонт та стан: Житловий стан, укомплектований меблями та технікою (є холодильник та пральна машина).

Автономність та комунікації:

Опалення: Індивідуальне електричне.

Блекаут-стійкість: Навіть під час відключень світла стабільно працює швидкісний інтернет та Wi-Fi.

Комунікації: Централізована електрика, асфальтована дорога, вивіз відходів та власна свердловина.

В Ужгороді здають квартиру/Фото: olx.ua

В Ужгороді здають квартиру/Фото: olx.ua

В Ужгороді здають квартиру/Фото: olx.ua

Примітно, що орендодавець додатково пропонує прописку за 6000 грн на рік.

Зазначимо, Ужгород разом із Києвом є найдорожчими містами України за вартістю оренди житла. При цьому центр Закарпатської області посідає перше місце у рейтингах безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові здають будинок за невеликі гроші. Житло просте, в ньому немає сучасного ремонту, проте акуратне і має базові меблі.