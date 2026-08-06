Оренда в найдорожчому місті України: будинок здають із несподіваною вимогою

Ціна значно нижча за середню, але доведеться попрацювати

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Попри зазвичай дорогу оренду в Ужгороді можна знайти і варіанти, дешевші за 10 тисяч. Та умови будуть особливі. Одна з таких пропозицій потребує умілих рук.

На OLX знайшлось оголошення, де пропонують будинок великою площею у 100 кв.м. Тільки от готова до проживання лише одна частина — кімната-студія 38 кв.м. Проживати в ній потрібно одночасно з тим, як робити ремонт. Орендна плата до розгляду — 8500 грн.

"Ванна та туалет на стадії 80 процентів готовності. Вартість указана умовна. Шукаю майстра який зможе доробити ванну та кухню", — йдеться в оголошенні.

Оголошення про оренду, Ужгород/ Скриншот

В оголошенні наголошується, що є свій двір, а також "один з найліпших краєвидів на Ужгород". Опалення електричне — кондиціонером, тепла підлога у ванній. Є резервне — пічка-камін.

Недороблені роботи в санвузлі/ OLX

Проте, судячи з наявних фото, загалом умови вельми непогані. На фото є меблі, заявлено, що квартира оснащена побутовою технікою, а водопостачання працює навіть під час блекаутів.

Стан будинку на фото/ OLX

Ремонт зроблений в частині житла / OLX

Загалом таких цін в Ужгороді небагато — це найдорожче місто для оренди в Україні і вартість постійно росте. За останніми даними аналітиків нерухомості, медіанна ціна квартири — 22,5 тисячі гривень. Це найбільший показник в Україні.

Медіанна ціна кварти в Україні на 1 липня/ Скриншот

"Телеграф" раніше показував непросту дешеву квартиру в Ужгороді. Однак там умови ще цікавіші, хоч і пропонують реєстрацію.