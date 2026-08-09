Укр

Доступное жилье с особенностями: в Ужгороде недорого сдают квартиру с интересными условиями

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
В Ужгороде сдается квартира Новость обновлена 09 августа 2026, 15:07
В Ужгороде сдается квартира. Фото karpatium.com.ua, olx.ua

Жилье расположено в центре Ужгорода

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Цены на аренду жилья в Украине во время полномасштабной войны сильно выросли, особенно это касается западных регионов. Тем не менее иногда на рынке объявлений всплывают более дешевые варианты даже в относительно безопасных городах страны.

К примеру на одном из сайтов размещено объявление об аренде 3-комнатной квартиры в Ужгороде за 12 тысяч грн. Арендодатель также предлагает прописку на полгода/год за отдельную плату.

Квартира, площадью 45 квадратных метра, расположена в центре Ужгорода в 2-этажном доме.

Основные характеристики:

  • Общая площадь: 45 м² (кухня — 5 м²).
  • Этаж / Этажность: 1 этаж из 2.
  • Тип стен: Надежный кирпичный дом.
  • Планировка: Смежно-проходная, санузел смежный (оборудован душевой кабиной).
  • Ремонт и состояние: Жилое состояние, укомплектовано мебелью и техникой (есть холодильник и стиральная машина).

Автономность и коммуникации:

  • Отопление: Индивидуальное электрическое.
  • Блэкаут-устойчивость: Даже во время отключений света стабильно работает скоростной интернет и Wi-Fi.
  • Коммуникации: Централизованное электричество, асфальтированная дорога, вывоз отходов, а также собственная скважина.
В Ужгороде сдают квартиру
В Ужгороде сдают квартиру/Фото: olx.ua
В Ужгороде сдают квартиру
В Ужгороде сдают квартиру/Фото: olx.ua
В Ужгороде сдают квартиру
В Ужгороде сдают квартиру/Фото: olx.ua

Примечательно, что арендодатель дополнительно предлагает прописку за 6000 грн в год.

Отметим, Ужгород вместе с Киевом являются самыми дорогими городами Украины по стоимости аренды жилья. При этом центр Закарпатской области занимает первое место в рейтингах безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове сдают дом за небольшие деньги. Жилье простое, в нем нет современного ремонта, однако аккуратное и имеет базовую мебель.

Теги:
#Ужгород #Аренда жилья #Аренда