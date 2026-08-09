Доступное жилье с особенностями: в Ужгороде недорого сдают квартиру с интересными условиями

Жилье расположено в центре Ужгорода

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Цены на аренду жилья в Украине во время полномасштабной войны сильно выросли, особенно это касается западных регионов. Тем не менее иногда на рынке объявлений всплывают более дешевые варианты даже в относительно безопасных городах страны.

К примеру на одном из сайтов размещено объявление об аренде 3-комнатной квартиры в Ужгороде за 12 тысяч грн. Арендодатель также предлагает прописку на полгода/год за отдельную плату.

Квартира, площадью 45 квадратных метра, расположена в центре Ужгорода в 2-этажном доме.

Основные характеристики:

Общая площадь: 45 м² (кухня — 5 м²).

Этаж / Этажность: 1 этаж из 2.

Тип стен: Надежный кирпичный дом.

Планировка: Смежно-проходная, санузел смежный (оборудован душевой кабиной).

Ремонт и состояние: Жилое состояние, укомплектовано мебелью и техникой (есть холодильник и стиральная машина).

Автономность и коммуникации:

Отопление: Индивидуальное электрическое.

Блэкаут-устойчивость: Даже во время отключений света стабильно работает скоростной интернет и Wi-Fi.

Коммуникации: Централизованное электричество, асфальтированная дорога, вывоз отходов, а также собственная скважина.

В Ужгороде сдают квартиру/Фото: olx.ua

В Ужгороде сдают квартиру/Фото: olx.ua

В Ужгороде сдают квартиру/Фото: olx.ua

Примечательно, что арендодатель дополнительно предлагает прописку за 6000 грн в год.

Отметим, Ужгород вместе с Киевом являются самыми дорогими городами Украины по стоимости аренды жилья. При этом центр Закарпатской области занимает первое место в рейтингах безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове сдают дом за небольшие деньги. Жилье простое, в нем нет современного ремонта, однако аккуратное и имеет базовую мебель.