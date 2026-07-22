До зими не встигнуть? Що відбувається із захистом енергетики Києва (документ)

Роботи йдуть на 20 об'єктах

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Захист критичних об’єктів енергоструктури в Києві поки що не завершено. В даний час готовність частини споруд становить менше половини, а окремі роботи знаходяться лише на початковому етапі.

Про це "Телеграфу" повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України у відповідь на відповідний запит видання. Ми поцікавилися станом захисту другого рівня ключових ТЕЦ Києва: рівнем готовності укриттів від дронів та уламків ракет, обсягами виділеного та освоєного фінансування, а також перебігом робіт та можливими затримками з боку підрядників.

Захист київських ТЕЦ від атак

В Агентстві говорять про проведення робіт з будівництва споруд фізичного захисту на 20 об’єктах (26 критичних елементів об’єктів критичної інфраструктури) у Києві, серед яких – ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5. Роботи стартували у травні 2026 року.

Роботи із захисту трансформаторів напругою 110 кВ планується завершити у вересні 2026 року. Нині їхня середня готовність становить 45%.

"Частина таких трансформаторів розташована і на території ТЕЦ. Крім того, з травня 2026 року Агентство виконує роботи із захисту великих трансформаторів. На сьогодні рівень виконання залежно від об’єкта складає 14-19%, а завершити роботу планується до кінця листопада 2026 року. Для порівняння, раніше реалізація захисних споруд на об'єктах такої потужності тривала до двох років", — відповіли на запит "Телеграфа".

Захист київських ТЕЦ від атак Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Скільки коштів виділили на захист

Агентство відновлення повідомило, що не має інформації про кошти, які були виділені з державного бюджету та міжнародної допомоги на захист енергетичних об’єктів Київського регіону.

Відповідь Агентства поновлення для "Телеграфа"

Хто будує захисні споруди на ТЕЦ

На ТЕЦ-4 роботи виконує підрядна організація ТОВ "СТРУКТУМ".

На ТЕЦ-5 залучено дві компанії:

ТОВ "Берег Транс Буд" ;

; ТОВ "Мостобудівний загін №112".

При цьому інформації про зриви термінів будівництва у них немає.

"Разом з цим повідомляємо, що замовником заходу комплексного плану стійкості для впровадження розподіленої теплової генерації, а також для/з будівництва блочно-модульних котелень, включаючи закупівлю таких котелень, їхніх складових і комплектуючих є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, а не Агентство відновлення", — підсумували в документі.

Відповідь Агентства поновлення для "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи встигають у Києві підготуватися до зими і які райони ризикують залишитися без тепла.