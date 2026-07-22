До зими не встигнуть? Що відбувається із захистом енергетики Києва (документ)
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Роботи йдуть на 20 об'єктах
Захист критичних об’єктів енергоструктури в Києві поки що не завершено. В даний час готовність частини споруд становить менше половини, а окремі роботи знаходяться лише на початковому етапі.
Про це "Телеграфу" повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України у відповідь на відповідний запит видання. Ми поцікавилися станом захисту другого рівня ключових ТЕЦ Києва: рівнем готовності укриттів від дронів та уламків ракет, обсягами виділеного та освоєного фінансування, а також перебігом робіт та можливими затримками з боку підрядників.
Захист київських ТЕЦ від атак
В Агентстві говорять про проведення робіт з будівництва споруд фізичного захисту на 20 об’єктах (26 критичних елементів об’єктів критичної інфраструктури) у Києві, серед яких – ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5. Роботи стартували у травні 2026 року.
Роботи із захисту трансформаторів напругою 110 кВ планується завершити у вересні 2026 року. Нині їхня середня готовність становить 45%.
"Частина таких трансформаторів розташована і на території ТЕЦ. Крім того, з травня 2026 року Агентство виконує роботи із захисту великих трансформаторів. На сьогодні рівень виконання залежно від об’єкта складає 14-19%, а завершити роботу планується до кінця листопада 2026 року. Для порівняння, раніше реалізація захисних споруд на об'єктах такої потужності тривала до двох років", — відповіли на запит "Телеграфа".
Скільки коштів виділили на захист
Агентство відновлення повідомило, що не має інформації про кошти, які були виділені з державного бюджету та міжнародної допомоги на захист енергетичних об’єктів Київського регіону.
Хто будує захисні споруди на ТЕЦ
На ТЕЦ-4 роботи виконує підрядна організація ТОВ "СТРУКТУМ".
На ТЕЦ-5 залучено дві компанії:
- ТОВ "Берег Транс Буд" ;
- ТОВ "Мостобудівний загін №112".
При цьому інформації про зриви термінів будівництва у них немає.
"Разом з цим повідомляємо, що замовником заходу комплексного плану стійкості для впровадження розподіленої теплової генерації, а також для/з будівництва блочно-модульних котелень, включаючи закупівлю таких котелень, їхніх складових і комплектуючих є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, а не Агентство відновлення", — підсумували в документі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи встигають у Києві підготуватися до зими і які райони ризикують залишитися без тепла.