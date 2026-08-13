Главная ошибка Европы и США по отношению к Украине: что на самом деле тормозит решительность партнеров

Западные элиты не готовы к изменениям, которые стремительно приближаются

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Наибольшими ошибками западных партнеров в Украине за последние годы было отсутствие политической воли и решительности. Даже сейчас западные общества продолжают жить в страхе, однако война в Украине должна это изменить.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В то же время экс-дипломат выразил надежду, что скоро появятся политики, которые будут действовать гораздо смелее.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Трамп не на стороне Украины", – Огрызко о едином пути нажать на Путина и завершить войну

Экс-министр отметил, что основной ошибкой Запада остается страх. И даже не перед Россией, а перед неизвестным.

"Наибольшей ошибкой, которую Запад допустил в отношении Украины за последние пять лет, является отсутствие политической воли для серьезных и решительных действий", — подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что Запад продолжает бояться даже не столько Россию, сколько собственную тень. По его словам, пока этот страх не пройдет, Запад будет топтаться на месте, и мы будем слышать заявления, а не действия.

"Видимо, еще не пора для появления решительных политиков. Возможно, этот летаргический сон, в котором находились и Европа, и Америка, все еще продолжается. Но война в Украине все-таки должна остановить этот процесс. Я надеюсь, что придут другие политики, которые будут действовать гораздо смелее и решительнее", — резюмировал Огрызко.

Владимир Огрызко. Фото УНИАН

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