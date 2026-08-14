Кассир "АТБ" оставит очередь и уйдет в укрытие? Сотрудник раскрыл внутренние правила сети

Большинство магазинов в относительно спокойных регионах не прекращают торговлю

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В сети "АТБ" нет требований к кассирам и персоналу идти в укрытие во время тревоги. "АТБ" в отличие от других сетей автоматически не прекращают работу во время воздушной тревоги.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". По его словам, по правилам, кассиры не обязаны бросать кассу с очередью покупателей и уходить в укрытие.

Работают ли "АТБ" во время тревоги

По состоянию на август 2026 года большинство магазинов сети продолжают работать во время воздушной тревоги. Графики работы магазинов корректируются в зависимости от региона, уровня угрозы и текущей ситуации с обстрелами, но в более спокойных областях торговля не прекращается во время тревоги. Главное правило для покупателей – следить за объявлениями персонала и переходить в укрытие при необходимости.

Требует ли закон прекращать работу магазинов во время воздушной тревоги

Действующее законодательство Украины не содержит прямого требования обязательного закрытия супермаркетов во время воздушной опасности. В то же время, Кодекс гражданской защиты обязывает бизнес разработать план реагирования на чрезвычайные ситуации и информировать персонал и посетителей об угрозе. Принудительная эвакуация или полная остановка торговли во время воздушной тревоги не предусматривается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, использует ли "АТБ" "тайных покупателей" для проверки работы кассиров. Как это работает, пояснил сотрудник сети.