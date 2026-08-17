Суд снова взялся за дело "шашлычков" в АРМА: что известно о схеме "смотрящего за Минюстом"

АРМА нанесли ущерба на сотни миллионов гривен

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 17 августа продолжит рассмотрение "дела шашлычков". Обвиняемым в нем проходит юрист Андрей Довбенко, который подозревается в создании коррупционной схемы с арестованным имуществом АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Об этом сообщает Telegram-канал Bankova Mail. Вместе с Довбенко в деле еще десять обвиняемых, в том числе экс-глава АРМА Антон Янчук и бывший руководитель "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

"Жарка" в АРМА: все о коррупционном скандале

Согласно материалам дела, подозреваемые организовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества АРМА. Речь идет о земельных участках, нескольких тысячах тонн речного песка, карбамида и зерновых, крупяных и масличных культур.

Обвинение считает, что активы продавались заранее определенным компаниям по значительно заниженным ценам. Так, например, земля в Одесской области была продана в 18 раз дешевле рыночной, песок — более чем в шесть раз, карбамид — почти в пять раз.

Довбенко приписывают контроль над схемой от передачи имущества АРМА до его реализации, а сами участники, по материалам следствия, называли активы "шашлыком", а продажу — "жаркой".

Общая сумма ущерба для АРМА оценивается в 485 миллионов гривен.

Кто такой Андрей Довбенко: коротко

Андрей Довбенко. Фото: Facebook

Андрей Николаевич Довбенко родился в городе Калуш Ивано-Франковской области. Высшее юридическое образование получил в столице, где закончил "Киево-Могилянскую академию" по направлению правоведения.

Является известным юристом и в недавнем прошлом бы управляющим партнером юридической фирмы Evris. Однако в СМИ также известен как "смотрящий за Минюстом" времен каденции Павла Петренко (2014-2019). Как пишет "Антикорупційний фронт Лариси Криворучко", его влияние якобы распространялось на частных исполнителей, плативших 30% откатов от вознаграждений. Также ему приписывают тесные связи с властью, включая Андрея Ермака. Был женат на Дарье Заривной, которая работала пресс-секретарем экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Довбенко и Заривная

Также Довбенко связывают с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом. Последний, в частности, посетил пышную трехдневную свадьбу юриста в Сен-Тропе, где журналисты-расследователи зафиксировали их регулярное общение.

В настоящий момент проживает в Великобритании и в англоязычном интернете позиционирует себя как инвестор, продвигая тему украинского "miltech".

Важно: "Телеграф" готовит большой материал о главном герое "дела шашлычков" Андрее Довбенко. Статья вскоре появится на нашем сайте. Следите за обновлениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-замглавы АРМА пытается отбелить репутацию после ряда скандалов.