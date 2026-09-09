Повна протилежність Драпатому: який годинник носить эксголовком ЗСУ Сирський

За зовнішніми ознаками пристрій схожий на преміальний тактичний годинник

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Багатофункціональний та витривалий — колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обирає сучасний годинник, на відміну від свого наступника Михайла Драпатого, який носить вінтажну класику.

На кількох знімках "Телеграф" помітив на його руці годинник, що має суттєву схожість із преміальним мультиспортивним годинником Garmin tactix 7. Точно визначити модель по фото не можливо, проте годинник на руці Сирського має кілька характерних особливостей, зокрема покриття корпусу, 24-годинникова шкала засічок та шрифт на екрані.

Годинник Олександра Сирського/ Колаж "Телеграфу"

Це може бути як модель у стандартній комплектації, так і більш просунута. Garmin tactix 7 має сапфірове скло, спеціалізовані тактичні функції, вбудовану картографію з двома системами координат, режим Jumpmaster допомагає розрахувати точку скидання на великій висоті відповідно до інструкцій з навігацією до цілі після стрибку, внутрішню пам'ять для зберігання музики, розширені тренувальні функції, багатодіапазонний GPS, відповідає військовим стандартам США MIL-STD-810. Батарея витримує до 28 днів роботи в режимі смартгодинника та до 89 годин в режимі GPS. Остання ціна на сайті — понад 37 тися грн.

Дані про Garmin tactix 7 стандартної комлектації

Якщо це годинник Garmin tactix 7 Pro, то він має сонячну підзарядку, сапфірове скло, всі принади, як і у попередньої моделі та окремо — збільшену автономність до 37 днів у режимі смартгодинника із сонячною підзарядкою та до 122 годин у режимі навігації. Є й "суперпро" версія Pro Ballistics Edition — з вбудованим балістичним калькулятором Applied Ballistics Elite. Ціна у офіційного постачальника Pro/Pro Ballistics Edition — 44 950/53 130 грн відповідно.

Дані про Garmin tactix 7 Pro комлектації

Олександр Сирський на врученні нагород/ Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер носить "розумне кільце". Модель схожа на Oura Ring 4.