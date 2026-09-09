Так годують дітей у Польщі: чим їхні шкільні обіди відрізняються від українських (фото)

Вартість обіду в польських школах вища, ніж в українських

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В Польщі з початку нового навчального року переглянули рекомендації щодо харчування в школах та дошкільних закладах. В Україні з 1 вересня 2026 року всі школярі отримують одне безоплатне гаряче харчування на день.

"Телеграф" порівняв, шкільні обіди Польщі та України. В обох країнах в раціон учнів намагаються додати більше овочів та зробити його більш збалансованим.

Як годують школярів в Польщі

Як пише польське видання Biznes Info, нові норми шкільного харчування передбачають, що в меню має бути:

принаймні одна рослинна страва на тиждень з бобових,

свіже м'ясо двічі на тиждень та риба щонайменше раз на тиждень,

супи принаймні двічі на тиждень на овочевому бульйоні,

порція свіжих овочів або фруктів на кожен прийом їжі,

менше цукру та більше акценту на сезонних продуктах.

Як ці правила втілюють у життя показали на прикладі однієї зі шкіл міста Бидгощ. Ось деякі зі страв тижневого меню: огірковий суп, який подають з млинцями, начиненими ванільним сиром та чорницею, томатний крем, булгур з овочами, банан та вичавлений яблучний сік. Також у переліку страв суп із цвітної капусти, запечене куряче стегно, картопляне пюре з петрушкою, салатом з листя салату, помідорів та огірків і яблуком.

Шкільний обід у Польщі - гарбузовий суп. Фото:wiadomosci

Згідно з нормативними актами, польські батьки мають покривати лише вартість продуктів, а решта витрат лягає на місцеву владу. Фактичні витрати для батьків суттєво відрізняються залежно від школи — від 5,50 злотих (майже 66 гривень) до 25 злотих (майже 300 гривень) за один обід.

Гуляш з кашею та салатом. Фото:wiadomosci

Як годують школярів в Україні

В Україні в межах реформи шкільного харчування суттєво збільшили кількість овочів, фруктів та злакових у щоденному меню учнів. Школи використовують приблизне меню, розраховане на 4 тижні, яке чергується залежно від сезону. Вартість обіду залежить від віку школяра. 50 грн на день – для одного учня початкової школи та 60 грн на день для учня базової та профільної середньої освіти. Ось обіди учнів однієї зі шкіл Дніпра:

Гречка та омлет. Фото: "Телеграф"

Макарони з куркою. Фото: "Телеграф"

Ще один обід. Фото: "Телеграф"

Горохове пюре виглядає неприємно, всього один шматочок помідора. Фото: "Телеграф"

Обрізане завітрене яблуко не викликає апетиту. Фото: "Телеграф"

Порції та калорійність розділені на три вікові групи дітей: 6–10 років, 11–14 років та 15–18 років. Щодня в меню мають бути овочі та фрукти, раціон передбачає чергування страв із птиці, яловичини, свинини та риби. Збільшено кількість каш із високим вмістом клітковини (гречка, вівсянка, кускус, сочевиця, нут). Кількість солі та цукру мінімальна, також знижено норми споживання білого хліба та картоплі.

Звучить це все досить непогано, але на ділі українські шкільні обіди інколи виглядають досить сумно. Однак наповнення шкільної тарілки дуже різниться у різних навчальних закладах, тому, якщо шкільне харчування залишає бажати кращого, причина, ймовірно, у діях на місцях.

У соцмережах українці діляться шкільними обідами своїх учнів. Наприклад, жителька Житомира показала непривабливу порцію. Дуже схоже меню у Броварах.

А ось у Сумах та Харкові шкільні обіди виглядають апетитно. Батьки пишуть, що діти задоволені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у соцмережах жорстко відповіли на критику шкільних обідів. Українці показали їжу своїх школярів.