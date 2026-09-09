15 років при владі й майже 200 млн на "фірмах-клонах": мер Вишневого Діков потрапив у новий гучний скандал

Підконтрольне міськраді підприємство продовжило співпрацю з компанією після зауважень аудиторів

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Мер Вишневого Ілля Діков потрапив у новий скандал. Він вже 15 років очолює місто, де дві фірми-близнючки виграють тендери на ремонти для комунального підприємства "Вишнівськтеплоенерго". Керівники КП, які підпорядковуються міському голові, міняються, а от очільник міста — ні.

КП "Вишнівськтеплоенерго" за декілька років віддало підряди на майже 189 млн грн двом фірмам, пов'язаним між собою: "Муніципальна будівельна група" (МБГ) та "Муніципальні будівельні технології" (МБТ). Після того, як Антимонопольний комітет України заборонив "МБГ" брати участь у тендерах через виявлену змову, з'явилась "МБТ" та почала вигравати.

Державні аудитори виявили, що у "МБТ" в тендерех — порушення на десятки мільйонів гривень, та КП "Вишнівськтеплоенерго", попри рекомендацію розрівати договори, продовжило співпрацю. Детальніше про цю схему, власників та кінцевих бенефіціарів "Телеграф" розповів в матеріалі: Тепло на мільйони, схематичні власники та старий мер: нові скандальні закупівлі у Вишневому

Скандал із тендерами дивним чином не привернув увагу чинного мера Вишневого, яки з 2011 року на посаді. Всі договори були укладені за його каденції. Сам Діков вже раніше фігурував у корупційному скандалі.

Ілля Діков, міський голова Вишневого

Ілля Діков — колишній правоохоронець, ще під час служби вивчився на магістра управління у сфері правопорядку та закінчив Нацакадемію держуправління за спеціальністю "Парламентаризм та парламентська діяльність". У 2011 році став секретарем міськради Вишневого, в тому ж році — міським головою. З 2020 року — голова міської ТГ.

У 2018 році його ім'я фігурувало у справі про корупцію. За заявою тодішньої очільниці Мінохоронздоров'я Уляни Супрун, він їй пропонував квартиру в Вишневому за обладнання в лікарню. Вона звернулась до правоохоронців.

Проводились негласні слідчі дії, на записах розмов йшлося: "Як ви задекларуєте, це ваше питання, придбали, не придбали… Але є певні фонди такі, мої особисті". На свій фонд Діков начебто мав оформити квартиру в ЖК "Акварелі-2". Попри розголос і навіть проведене розслідування, справу так і не довели до вироку, а Діков — лишився на посаді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вишневе нещодавно було під масованою російською атакою. Внаслідок російського масованого удару та масштабної детонації в ніч на 6 липня 2026 року загинуло семеро людей.