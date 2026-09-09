"Доводиться ховатися та чекати". Як волонтери рятують цивільних із небезпечних районів

Навіть якщо члени команди самі відчувають страх, вони повинні залишатися спокійними та підтримувати людей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Протягом 2025 року міжнародна команда Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних. В неї є дві евакуаційні групи, одна з яких базується у Краматорську та працює в районах Краматорська, Слов’янська, Малотаранівки і Дружківки, а інша — у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Про те, як відбувається евакуація під загрозою FPV-дронів та обстрілів, керівниця однієї з груп Анна Елсбернд розповіла в інтерв’ю Цензор.НЕТ ⁠.

За її словами, протягом останніх двох років евакуація цивільного населення стала основним напрямом роботи організації.

Підготовка до виїзду починається з розмов із місцевими жителями. Волонтери приїжджають до прифронтових населених пунктів, розклеюють листівки, пояснюють порядок евакуації та залишають номер гарячої лінії.

Як каже Анна, багато людей спочатку відмовляються залишати свої домівки, оскільки бояться їхати в невідоме та залишати місця, де прожили все життя. У зв'язку з цим волонтерам треба вислуховувати їхні побоювання, відповідати на запитання і давати час на ухвалення рішення.

Якщо людина дає свою згоду на виїзд, вона телефонує на гарячу лінію та домовляється про дату евакуації. Перед цим команда формує список пасажирів і планує маршрут. Окремо враховують, чи є серед евакуйованих діти, люди похилого віку або домашні тварини.

У визначений день волонтери забирають людей із дому, допомагають завантажити речі та везуть до укриття або пункту евакуації й реєстрації. Звідти цивільних перевозять далі автобусами чи іншим транспортом.

Проте є і нюанс — спланувати поїздку до останньої деталі неможливо, тому що, наприклад, маршрут можуть змінити перекриті дороги, поява дронів або загроза авіаційного удару.

"Здається, ви завжди все враховуєте та прораховуєте, а потім щось іде не так. Бувають дрони або ось-ось прилетять бомби, і вам доводиться чекати кілька хвилин", — розповідає Анна.

За її словами, вона вже не пам’ятає евакуації, під час якої поблизу не було б дрона. Волонтерам доводиться ховатися, змінювати маршрут або намагатися відірватися від FPV, який стежить за автомобілем.

Додаткову відповідальність створює присутність цивільних у машині. Навіть якщо члени команди самі відчувають страх, вони повинні залишатися спокійними та підтримувати людей.

"Як тільки вони опиняються у вашій машині, ви повинні переконатися, що вони безпечно дістануться місця призначення. І це подвійно страшний досвід, бо якщо ви самі налякані, то повинні посміхнутися: все буде добре", — говорить волонтерка.

У Краматорській групі працюють представники різних країн. Американець Даніель відповідає за автомобіль і маршрути, зокрема перевіряє інформацію про перекриті дороги. Полька Магда перевозить евакуйованих із Краматорська далі на захід.

Василина координує гарячу лінію, спілкується з людьми та формує список евакуацій на наступний день. Влада займається перекладами та підтримує контакти з поліцією і місцевими адміністраціями.

У дніпровській команді німець Ларс відповідає за технічні питання. Він налаштовує радіозв’язок і визначає, які засоби протидії дронам доцільно використовувати в різних ситуаціях.

Також команда надає допомогу після ударів по Краматорську. Якщо автомобілів швидкої допомоги недостатньо, волонтерів залучають до перевезення поранених у лікарню. Учасники групи пройшли медичні курси та підготовлені до реагування на важкі травми.

Анна Елсбернд живе у Краматорську від початку 2023 року та проводить в Україні близько 11 місяців на рік. Попри постійну небезпеку вона продовжує працювати, оскільки вважає набутий командою досвід критично важливим для безпечної евакуації людей.