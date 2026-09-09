Кінець плутанині та паніці через новий сигнал тривоги? Що пропонують поміняти

Громадяни вказують на важливу проблему

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В Україні пропонують переглянути нову систему звукового сповіщення під час повітряної тривоги та повернути минулий сигнал. Попередній звук для громадян звичніший і однозначно сприймається як попередження про небезпеку.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Автор ініціативи зазначив, що нова система з оповіщення про "жовтий" і "червоний" рівень недостатньо зрозуміла і комфортна для сприйняття населенням.

"При включенні сирени голосові повідомлення часто практично неможливо розібрати через гучність сирени, шум на вулиці та якість звуку. У результаті люди не розуміють, що саме їм доповідають", — йдеться в тексті.

Текст петиціїї на сайті Кабміну

Також зазначається, що новий формат сповіщення може викликати ще більшу тривогу та паніку у населення, а до старого люди вже звикли і однозначно сприймають його як попередження про небезпеку.

Враховуючи перелічені причини, автор петиції просить розглянути можливість повернення минулого сигналу повітряної тривоги або розробити простішу і зрозумілішу систему оповіщення, яка не створюватиме додаткової паніки і буде чітко чути і зрозуміла всім громадянам.

"Система оповіщення під час військового стану має насамперед забезпечувати швидке, чітке та зрозуміле попередження про небезпеку, а не ускладнювати її сприйняття", — підсумував автор.

Для того щоб петиція потрапила на розгляд, вона має зібрати 25 тисяч підписів. Збір голосів стартував 8 вересня та триватиме 90 днів.

Збір підписів

Новий сигнал тривоги

З 6 вересня у Києві вже запрацювала нова система оповіщення. Тепер є повідомлення двох рівнів:

жовтий рівень — загроза або наліт ударних дронів;

— загроза або наліт ударних дронів; червоний рівень — ракетна небезпека, зокрема, загроза балістичних ударів, а також масовані атаки.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, нова система має дати людям та бізнесу більше розуміння того, як діяти залежно від характеру загрози.

Нова схема повітряних тривог. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звук "жовтої" тривоги налякав українців. Деякі назвали це сповіщення "жахливим".