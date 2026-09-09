Кінець плутанині та паніці через новий сигнал тривоги? Що пропонують поміняти
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Громадяни вказують на важливу проблему
В Україні пропонують переглянути нову систему звукового сповіщення під час повітряної тривоги та повернути минулий сигнал. Попередній звук для громадян звичніший і однозначно сприймається як попередження про небезпеку.
Відповідну петицію було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Автор ініціативи зазначив, що нова система з оповіщення про "жовтий" і "червоний" рівень недостатньо зрозуміла і комфортна для сприйняття населенням.
"При включенні сирени голосові повідомлення часто практично неможливо розібрати через гучність сирени, шум на вулиці та якість звуку. У результаті люди не розуміють, що саме їм доповідають", — йдеться в тексті.
Також зазначається, що новий формат сповіщення може викликати ще більшу тривогу та паніку у населення, а до старого люди вже звикли і однозначно сприймають його як попередження про небезпеку.
Враховуючи перелічені причини, автор петиції просить розглянути можливість повернення минулого сигналу повітряної тривоги або розробити простішу і зрозумілішу систему оповіщення, яка не створюватиме додаткової паніки і буде чітко чути і зрозуміла всім громадянам.
"Система оповіщення під час військового стану має насамперед забезпечувати швидке, чітке та зрозуміле попередження про небезпеку, а не ускладнювати її сприйняття", — підсумував автор.
Для того щоб петиція потрапила на розгляд, вона має зібрати 25 тисяч підписів. Збір голосів стартував 8 вересня та триватиме 90 днів.
Новий сигнал тривоги
З 6 вересня у Києві вже запрацювала нова система оповіщення. Тепер є повідомлення двох рівнів:
- жовтий рівень — загроза або наліт ударних дронів;
- червоний рівень — ракетна небезпека, зокрема, загроза балістичних ударів, а також масовані атаки.
Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, нова система має дати людям та бізнесу більше розуміння того, як діяти залежно від характеру загрози.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звук "жовтої" тривоги налякав українців. Деякі назвали це сповіщення "жахливим".