"Шахед" влетів у житловий будинок у Києві: репортаж Яна Доброносова з місця подій

Від удару знищені кілька квартир

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вибиті вікна, зруйновані стіни, дим та вогонь — зранку 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку в Києві. Пошкоджена 22-поверхівка. Ворожий "шахед" влетів в середню частину будівлі — на рівні 11-12 поверху. Є постраждалі.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події. На його кадрах видно — удар припав на крайню частину будинку, одразу кілька квартир знищені, а в інших — пошкоджені фасади, вибите скління тощо.

Житлова 22-поверхівка в Києві після влучання російського "шахеда"/ Фото: Ян Доброносов

Наслідки удару по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці/ Фото: Ян Доброносов

В ДСНС повідомили — за попередніми даними постраждали четверо людей, були врятовані 23.

Мешканці та очевидці очікують біля багатоповерхівки, у яку влучив російський "шахед"/ Фото: Ян Доброносов

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по багатоповерхівці в Києві/ Фото: Ян Доброносов

Екстрені служби працюють біля будинку, де внаслідок влучання дрона виникла пожежа/ Фото: Ян Доброносов

Поки рятувальники розбирають завали та ліквідовують вогонь, містяни чекають біля будинку.

Люди спостерігають за роботою рятувальників біля будинку, в який влучив російський "шахед"/ Фото: Ян Доброносов

Біля пошкодженої 22-поверхівки зібралися мешканці будинку/ Фото: Ян Доброносов

Мешканці чекають біля будинку після удару, а рятувальники продовжують роботу на місці події/ Фото: Ян Доброносов

Внаслідок удару сталось руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, та на 12 поверсі почалась пожежа. Її загальна площа — 80 кв.м.

Вигорілі конструкції будинку після влучання російського дрона/ Фото: Ян Доброносов

Частині мешканців знадобилась медична допомога/ Фото: Ян Доброносов

Пошкоджена багатоповерхівка після ранкової атаки Росії на Київ/ Фото: Ян Доброносов

Пошкоджена багатоповерхівка знаходиться у Дарницькому районі. Ранкова тривога у місті тривала кілька годин. Після відбою, за годину, знову виникла загроза дронами.

Містяни спостерігають за ліквідацією наслідків удару по житловій багатоповерхівці/ Фото: Ян Доброносов

Наслідки удару по багатоповерховому будинку - вибиті вікна, понищений фасад/ Фото: Ян Доброносов

Простір довкола всипаний уламками/ Фото: Ян Доброносов

Люди обіймаються біля будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки/ Фото: Ян Доброносов

Цей район також був під атакою і вночі. За даними ДСНС, Росія атакувала Дарницький та Голосіївський райони столиці, горіли вантажівки та нежитлова будівля. В області удари були по Білоцерківському, Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Бучанському районах. У Білій Церкві спалахнуло підприємство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакує Київ вже кілька днів поспіль. Напередодні від удару залишилась величезна вирва, столицю затягло димом.