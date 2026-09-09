"Шахед" влетів у житловий будинок у Києві: репортаж Яна Доброносова з місця подій
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Від удару знищені кілька квартир
Вибиті вікна, зруйновані стіни, дим та вогонь — зранку 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку в Києві. Пошкоджена 22-поверхівка. Ворожий "шахед" влетів в середню частину будівлі — на рівні 11-12 поверху. Є постраждалі.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події. На його кадрах видно — удар припав на крайню частину будинку, одразу кілька квартир знищені, а в інших — пошкоджені фасади, вибите скління тощо.
В ДСНС повідомили — за попередніми даними постраждали четверо людей, були врятовані 23.
Поки рятувальники розбирають завали та ліквідовують вогонь, містяни чекають біля будинку.
Внаслідок удару сталось руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, та на 12 поверсі почалась пожежа. Її загальна площа — 80 кв.м.
Пошкоджена багатоповерхівка знаходиться у Дарницькому районі. Ранкова тривога у місті тривала кілька годин. Після відбою, за годину, знову виникла загроза дронами.
Цей район також був під атакою і вночі. За даними ДСНС, Росія атакувала Дарницький та Голосіївський райони столиці, горіли вантажівки та нежитлова будівля. В області удари були по Білоцерківському, Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Бучанському районах. У Білій Церкві спалахнуло підприємство.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакує Київ вже кілька днів поспіль. Напередодні від удару залишилась величезна вирва, столицю затягло димом.