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"Шахед" влетів у житловий будинок у Києві: репортаж Яна Доброносова з місця подій

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
З багатоповерхівки виривались клуби диму Новина оновлена 09 вересня 2026, 09:53
З багатоповерхівки виривались клуби диму. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Від удару знищені кілька квартир

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Вибиті вікна, зруйновані стіни, дим та вогонь — зранку 9 вересня Росія вдарила по житловому будинку в Києві. Пошкоджена 22-поверхівка. Ворожий "шахед" влетів в середню частину будівлі — на рівні 11-12 поверху. Є постраждалі.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події. На його кадрах видно — удар припав на крайню частину будинку, одразу кілька квартир знищені, а в інших — пошкоджені фасади, вибите скління тощо.

Житлова 22-поверхівка в Києві після влучання російського шахеда
Житлова 22-поверхівка в Києві після влучання російського "шахеда"/ Фото: Ян Доброносов
Наслідки удару по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці
Наслідки удару по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці/ Фото: Ян Доброносов

В ДСНС повідомили — за попередніми даними постраждали четверо людей, були врятовані 23.

Мешканці будинку, що постраждав від удару дрона 9 вересня
Мешканці та очевидці очікують біля багатоповерхівки, у яку влучив російський "шахед"/ Фото: Ян Доброносов
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по багатоповерхівці в Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по багатоповерхівці в Києві/ Фото: Ян Доброносов
Екстрені служби працюють біля будинку в Києві, де внаслідок влучання дрона виникла пожежа
Екстрені служби працюють біля будинку, де внаслідок влучання дрона виникла пожежа/ Фото: Ян Доброносов

Поки рятувальники розбирають завали та ліквідовують вогонь, містяни чекають біля будинку.

Люди спостерігають за роботою рятувальників біля будинку, в який влучив російський шахед в Києві 9.09
Люди спостерігають за роботою рятувальників біля будинку, в який влучив російський "шахед"/ Фото: Ян Доброносов
Біля пошкодженої 22-поверхівки в Києві зібралися мешканці будинку
Біля пошкодженої 22-поверхівки зібралися мешканці будинку/ Фото: Ян Доброносов
Мешканці чекають біля будинку після удару по багатоверхівці в Києві
Мешканці чекають біля будинку після удару, а рятувальники продовжують роботу на місці події/ Фото: Ян Доброносов

Внаслідок удару сталось руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, та на 12 поверсі почалась пожежа. Її загальна площа — 80 кв.м.

Вигорілі конструкції будинку після влучання російського дрона, Київ 9 вересня
Вигорілі конструкції будинку після влучання російського дрона/ Фото: Ян Доброносов
Постраждалі в Києві 9 веренся 2026 року
Частині мешканців знадобилась медична допомога/ Фото: Ян Доброносов
Пошкоджена багатоповерхівка після ранкової атаки Росії на Київ 9 вересня
Пошкоджена багатоповерхівка після ранкової атаки Росії на Київ/ Фото: Ян Доброносов

Пошкоджена багатоповерхівка знаходиться у Дарницькому районі. Ранкова тривога у місті тривала кілька годин. Після відбою, за годину, знову виникла загроза дронами.

Містяни спостерігають за ліквідацією наслідків удару по житловій багатоповерхівці
Містяни спостерігають за ліквідацією наслідків удару по житловій багатоповерхівці/ Фото: Ян Доброносов
Наслідки удару по багатоповерховому будинку - вибиті вікна, понищений фасад
Наслідки удару по багатоповерховому будинку - вибиті вікна, понищений фасад/ Фото: Ян Доброносов
Простір довкола пошкодженої багатоповерхівки в Києві всипаний уламками
Простір довкола всипаний уламками/ Фото: Ян Доброносов
Люди обіймаються біля будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки
Люди обіймаються біля будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки/ Фото: Ян Доброносов

Цей район також був під атакою і вночі. За даними ДСНС, Росія атакувала Дарницький та Голосіївський райони столиці, горіли вантажівки та нежитлова будівля. В області удари були по Білоцерківському, Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Бучанському районах. У Білій Церкві спалахнуло підприємство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакує Київ вже кілька днів поспіль. Напередодні від удару залишилась величезна вирва, столицю затягло димом.

Теги:
#Київ #Обстріл #Ян Доброносов