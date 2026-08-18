Банки персоналізують кешбек: як українці можуть отримувати більше коштів

Найбільше користі можуть дати невеликі відсотки

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Банківський кешбек запустили чимало банків, та невдовзі він може стати одним із базових елементів, а не бонусом. Ба більше — пропозиції ставатимуть персоналізованими, а аби отримати прибуток варто підключати саме ті категорії, які актуальні щодня.

Про це "Телеграфу" розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ГЛОБУС БАНКУ Володимир Солодкий. За його словами, розумна персоналізація стане більш поширена — банки будуть аналізувати покупки, аби формувати індивідуальні категорії кешбеку для клієнтів, пропонувати тимчасові акції та підходящі партнерські пропозиції.

Те, наскільки щедрими будуть відсотки кешбеку залежить від того, чи зможе банк заробляти — якщо є доходи від платежів картками та партнери, готові вкладатися у програми, винагороди від банків будуть відчутніші. Щодо партнерів — все більше компаній та торгівельних мереж долучаються до такої активності, адже це дає змогу знайти постійних клієнтів.

До кінця 2026 року програми кешбеку стануть менш масовими, але глибше інтегрованими у щоденний клієнтський досвід. Банки конкуруватимуть не просто абстрактним відсотком, а якістю персоналізації, зручністю інтерфейсу та здатністю запропонувати вигоду саме там, де клієнт здійснює свої щоденні покупки Володимир Солодкий, директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ГЛОБУС БАНКУ

Як отримувати максимальну вигоду при підключенні кешбеку

За словами Солодкого, важливо обирати ті категорії, які належать до регулярних витрат, а не дивитись тільки на відсотки. Саме такі користувачі, які обрали категорії відповідно до фінансових звичок, отримують максимальну вигоду.

Тобто, якщо більша частина бюджету витрачається на продукти, транспорт чи комунальні платежі, навіть невеликий кешбек в цій категорії може принести більше коштів, ніж великий відсоток там, де людина робить купівлю раз на рік. "Перед вибором категорій варто просто проаналізувати власні витрати за останні два-три місяці та визначити, куди фактично спрямовується основний бюджет", — каже Солодкий. Банкір наголосив — найбільшу цінність кешбек має, коли винагороджує повсякденні платежі.

На які умови потрібно звертати увагу при підключенні кешбеку

Максимальна сума на місяць

перелік операцій, що беруть участь у програми,

термін дії спеціальних пропозицій,

обмеження за категоріями покупок.

Іноді буває, що вищий відсоток має внутрішні обмеження, наприклад, вузький перелік товарів, тож можна отримати більше кешбеку з нижчим відсотком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що державна програма національного кешбеку продовжується. Подальші виплати також будуть обмежені по часу використання.