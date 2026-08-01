Кошти "Нацкешбека" повернулися до бюджету: чи будуть ще виплати після 1 серпня

Подальшу долю грошей визначать урядовці

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Невитрачені українцями гроші з "Національного кешбеку" повернулися до державного бюджету. При цьому остаточного рішення, куди кошти буде перенаправлено, ще немає.

Про це заявило агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні" у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". В організації зазначили, що подальшу долю цих грошей визначать українські депутати та чиновники відповідно до законодавства.

Окремих рішень щодо подальшого спрямування цих коштів на інші програми наразі не ухвалювалося. Подальший розподіл бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства та рішень Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України. Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні»

В агентстві зазначили, що будь-які рішення щодо подальшого розвитку програми "Національний кешбек" прийматимуться в установленому порядку після оцінки її результатів та економічного ефекту.

Куди підуть непотрачені гроші з Нацкешбека/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, українці повинні були використати кошти "Національного кешбеку", накопичені за квітень 2026 року, до 31 липня 2026 року (включно). Варто зазначити, що сама програма нарахування компенсації 5% чи 15% за покупку українських товарів продовжує працювати. Для виплат за травень, червень та наступні періоди діятимуть інші правила. Ці накопичення можна буде витратити до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Кошти можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання харчових продуктів українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книг чи іншої друкованої продукції;

благодійність, у тому числі й на підтримку ЗСУ.

На що можна витратити гроші Національного кешбеку. Інфографіка: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідером серед напрямків витрачання коштів "Національного кешбеку" стали комунальні послуги. На другому місці – товари українського виробництва.