Банки персонализируют кешбэк: как украинцы могут получать больше средств

Больше пользы могут дать небольшие проценты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Банковский кешбэк запустили многие банки, но вскоре он может стать одним из базовых элементов, а не бонусом. Более того, предложения будут становиться персонализированными, а чтобы получить прибыль, следует подключать именно те категории, которые актуальны ежедневно.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления ГЛОБУС БАНКА Владимир Солодкий. По его словам, умная персонализация станет более распространенной – банки будут анализировать покупки, чтобы формировать индивидуальные категории кешбэка для клиентов, предлагать временные акции и подходящие партнерские предложения.

То, насколько щедрыми будут проценты кешбэка, зависит от того, сможет ли банк зарабатывать — если есть доходы от платежей картами и партнеры, готовые вкладываться в программы, вознаграждения от банков будут ощутимее. Что касается партнеров, то все больше компаний и торговых сетей приобщаются к такой активности, ведь это позволяет найти постоянных клиентов.

К концу 2026 года программы кешбека станут менее массовыми, но глубже интегрированными в ежедневный клиентский опыт. Банки будут конкурировать не просто абстрактным процентом, а качеством персонализации, удобством интерфейса и способностью предложить выгоду именно там, где клиент совершает свои ежедневные покупки. Владимир Солодкий, директор департамента цифрового бизнеса, член правления ГЛОБУС БАНКА

Как получать максимальную выгоду при подключении кешбэка

По словам Солодкого, важно выбирать категории, которые относятся к регулярным расходам, а не смотреть только на проценты. Именно такие пользователи, которые выбрали категории в соответствии с финансовыми привычками, получают максимальную выгоду.

То есть, если большая часть бюджета тратится на продукты, транспорт или коммунальные платежи, даже небольшой кешбэк в этой категории может принести больше, чем большой процент там, где человек делает покупку раз в год. "Перед выбором категорий следует просто проанализировать собственные расходы за последние два-три месяца и определить, куда фактически направляется основной бюджет", — говорит Солодкий. Банкир подчеркнул — наибольшая ценность у кешбэка есть, когда вознаграждает повседневные платежи.

На какие условия нужно обращать внимание при подключении кешбэка

Максимальная сумма в месяц

перечень операций, участвующих в программе,

срок действия специальных предложений,

ограничение по категориям покупок.

Иногда бывает, что более высокий процент имеет внутренние ограничения, например, узкий перечень товаров, поэтому можно получить больше кешбэка с более низким процентом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что государственная программа национального кешбэка продолжается. Последующие выплаты также будут ограничены по времени использования.