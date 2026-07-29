"Жигулі" пише, Mercedes "кубик" — в умі. Як ексчиновник сховав розкішне майно від контролю

Ексначальник райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області має автопарк вартістю у 250 тисяч доларів

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За офіційними документами – скромні статки, робота в бюджетних установах і заощадження у 100 тисяч гривень. За фактом – автопарк преміумкласу вартістю близько чверті мільйона доларів, оформлений на 21-річну доньку, а також можливий конфлікт інтересів через перехід на роботу до бізнесу, який раніше перебував під його ж контролем. Ідеться про ексочільника Хмільницького районного управління Держпродспоживслужби в Вінницькій області Василя Грушка.

Що відомо про Василя Грушка та членів його родини, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Родинна династія

Держпродспоживслужба – це "супервідомство", яке об'єднує функції одразу декількох колишніх державних інспекцій (ветеринарної, фітосанітарної, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічної, контролю за цінами тощо). Служба може створити проблеми будь-якому бізнесу — від крихітної кав’ярні до потужного агроекспортера.

Чиновники Держпродспоживслужби мають високі корупційні ризики. Про це добре знає Василь Грушко – представник цілої династії посадовців служби. Його батько, Василь Пилипович Грушко (нині 68-річний пенсіонер), до 2022 року очолював Держпродспоживслужбу у Хмельницькій області.

Василь Грушко. Фото з Facebook-сторінки Василя Грушка

Далі йтиметься про його сина. Так, сам Василь Грушко-молодший до березня 2025 року обіймав посаду начальника Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Відповідно до декларації за 2025 рік (поданої перед звільненням у березні), офіційні доходи родини виглядали більш аніж скромно:

Василь Грушко за три місяці до звільнення заробив у Держпродспоживслужбі 104,6 тис. грн .

за три місяці до звільнення заробив у Держпродспоживслужбі . Його дружина Марина отримала 150,3 тис. грн у Вінницькій регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

Спільні готівкові заощадження подружжя становили 100 тис. грн .

. Єдиний офіційний автомобіль у родинній декларації — старенький ВАЗ 21101-01 аж 2007 року випуску.

У цій же декларації посадовець вказав 20-річну доньку Катерину Грушко, яка на той момент проживала разом із батьками, не мала ані офіційної роботи, ані власного майна чи транспорту.

У декларації посадовець вказав свою дочку. Скриншот НАЗК декларації

І Василь Грушко, і його дружина Марина роками отримували невисоку зарплату в управлінні Держпродспоживслужби.

Утім, реальна картина суттєво різниться від деклараційних паперів. До свого 21-річчя Катерина Грушко стала власницею цілої колекції елітних автомобілів, загальна ринкова вартість яких сягає близько 250 тисяч доларів. При тому усі ці машини зареєстрували 2026-го. І декларацію за 2026-й Василь Грушко подавати вже не буде (за законом подається декларація лише за рік, в якому відбулось звільнення).

Скільки коштує BMW X7 2022 року. Скриншот auto.ria.com

Скриншот Youcontrol

Тож НАЗК і правоохоронці навряд помітять, що донька ексчиновника оформила на себе Mercedes-Benz G 500 2019 року, який коштує близько 120 тис. доларів і який називають "кубиком" за характерну форму кузова.

Скільки коштує Mercedes-Benz G 500 2019 року. Скриншот auto.ria.com

Що цікаво, у декого в телефонних книгах Василь Грушко записаний як "Вася Хмельник Кубик". Звісно, це може бути збігом. Або ж заможня 21-річна донька дала бідному татові-чиновнику покататись на своїй автівці.

Як записаний Василь Грушко у телефонах людей

Тим паче — у Катерини Грушко не один автомобіль. У неї також є BMW X6 2022 р. в. (вартість – від 60 тис. доларів).

Скільки коштує BMW X6 2022 року. Скриншот auto.ria.com

А також BMW X7 2022 року (вартість – від 72 тис. доларів). Останній автомобіль зареєстровано на підставі договору дарування.

Як записаний Василь Грушко у телефонах людей

І тут знову збіг – серед тегів на Василя Грушка також є підпис "Василь покупець BMW X. D". У підсумку донька родини чиновників Держпродспоживслужби до свого 21-річчя вже розжилася машинами загальною ринковою вартістю понад 250 тис. доларів.

Автомобілі, оформлені на доньку чиновника, коштують 252 тисячі доларів. Інфографіка "Телеграфу"

Звідки у юної дівчини кошти на такі покупки – запитання відкрите, адже вона лише нещодавно зареєструвалася як ФОП на 2-й групі єдиного податку, що аж ніяк не пояснює наявність статків подібного масштабу.

Приховані штрафи та незадекларована нерухомість

Аналіз декларації додає ще більше сумнівів щодо її достовірності. Згідно з документами за 2025 рік, у Катерини не було власних авто. Однак дівчина регулярно отримувала постанови та штрафи за порушення правил дорожнього руху:

у вересні 2023 року;

у листопаді 2024 року;

у лютому 2025 року.

Це свідчить про два можливі сценарії: або дівчина систематично кермувала чужими незадекларованими машинами, або ж Василь Грушко свідомо "забув" внести транспортні засоби доньки, яка проживала разом із ним.

Паркомісце оформлене у 2024 році. Витяг з реєстру прав на нерухоме майно

Друга версія виглядає більш правдоподібною, враховуючи ще один факт "забудькуватості" посадовця: у декларації також відсутня інформація про паркомісце у передмісті Києва (с. Петропавлівська Борщагівка), офіційно оформлене на Катерину Грушко ще 2024 року.

Працевлаштування після звільнення

Окремої уваги заслуговує кар'єрний крок Василя Грушка після залишення державної служби у березні. Звільнившись з посади начальника Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, він одразу працевлаштувався в Агропромислове науково-виробниче підприємство"Візит" (АНВП "Візит").

Це підприємство належить родині екснардепа Петра Юрчишина (офіційно оформлене на його дружину Любов Юрчишину). Група компаній Юрчишина має розгалужений бізнес:

агропромисловий сектор та підприємства харчової промисловості;

мережа продуктових магазинів;

ресторан "Візит";

відомий санаторій "Радон".

Усі ці об'єкти – від харчових виробництв і закладів харчування до оздоровчих закладів – підлягають систематичному контролю та перевіркам з боку Держпродспоживслужби. Ба більше, той самий санаторій "Радон" ще зовсім нещодавно інспектувало саме те управління Держпродспоживслужби, яким керував Василь Грушко.

Перехід колишнього контролера на роботу до суб'єкта господарювання, якого він ще вчора перевіряв, має виразні ознаки конфлікту інтересів та викликає обґрунтовані запитання щодо лояльності чиновника під час здійснення ним державних перевірок.

Попри велику кількість антикорупційних інститутів та правоохоронних органів, подібні чиновники залишаються безкарними та щедро обдаровують своїх дітей. Детальніше про заробітки чиновників Держпродспоживслужбі в регіонах, читайте в наступних публікаціях. Далі буде…