Майно і на Хрещатику, і в Росії: що відомо про доньку ексвіцеспікера Ради Калєтніка
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В оточенні екс-чиновника виявились цікаві деталі
Сім’я колишнього віцеспікера Парламенту Ігоря Калєтніка володіла та володіє нерухомістю та бізнесом як в Україні, так і, можливо, за її межами.
Про це пише "Телеграф" у матеріалі: "Такому паркану позаздрив би навіть Янукович: як колишній комуніст Калєтнік зберіг активи та владу в Україні".
Так, Владислава Турканова, дочка Ігоря Калєтніка, раніше була власницею кількох комерційних компаній в Україні. Зокрема, їй належало ТОВ "Прайм Білд", нині переоформлене на Калєтнік Антоніну Андріївну. Ця фірма зареєстрована в самому центрі Києва на Хрещатику і має велике нежитлове приміщення площею 350 квадратних метрів. Нині, як відомо, прямих активів в Україні дочка Калєтніка не має.
Але є й цікавий факт — її повна тезка має цілу низку комерційних структур у Російській Федерації, серед яких компанія ТОВ "Атлантіс".
Хто такий Ігор Калєтнік
Колишній комуніст Ігор Калєтнік збудував за часів екс-президента Віктора Януковича по-справжньому вражаючу кар’єру. До 2012 року він обіймав посаду голови Державної митної служби, де контролював ключові потоки імпорту та експорту, а згодом став першим заступником спікера Верховної Ради. Після масових розстрілів на Майдані та втечі Януковича Калєтнік теж виїхав із країни. У МВС заявили, що Калєтнік поїхав до РФ.
1993 року закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю вчений-агроном, 1999 року там же на факультеті післядипломної освіти отримав спеціальність "облік та аудит". 2001 року отримав диплом юриста в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка.
- З 1995 року працював у митних органах. Був заступником начальника, начальника Подільської регіональної митниці (вересень 1998 року — травень 1999 року);
- Начальник Херсонської митниці (травень 1999 року – жовтень 2000 року);
- Начальник Рава-Руської митниці (жовтень 2000 — грудень 2000 року);
- Начальник Галицької митниці (грудень 2000 року – липень 2002 року);
- Начальник Роздільнянської митниці (липень 2002 року – вересень 2002 року);
- Заступник начальника (жовтень 2002 року – квітень 2003 року), начальник Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України (квітень 2003 року – жовтень 2003 року);
- Начальник Чорноморської регіональної митниці (жовтень 2003 року – лютий 2005 року);
- Директор Департаменту боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби України (лютий 2005 року — квітень 2005 року). У квітні 2005 року звільнився за власним бажанням.
- З вересня 2005 по квітень 2006 року – суддя Дніпровського районного суду м. Києва.
- У 2006 році повернувся в крісло директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
- У листопаді 2007 року став народним депутатом України 7-го скликання.
- 22 березня 2010 року новим урядом України було призначено головою Державної митної служби України. 22 листопада 2012 року звільнений з посади (у зв’язку з обранням народним депутатом).
- У грудні 2014 року Генпрокуратура України оголосила Калєтніка у розшук за підозрою в організації підробленого голосування за закони 16 січня 2014 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який годинник носила екс-регіоналка та соратниця Януковича Герман.