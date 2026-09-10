Такому паркану позаздрив би навіть Янукович: як колишній комуніст Калєтнік зберіг активи та владу в Україні

Чим володіє впливова родина колишнього топмитника та віцеспікера Верховної Ради

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В Україні поряд із новими фінансово-політичними групами продовжують успішно співіснувати та функціонувати старі клани, які будували свої статки ще за часів президента-втікача Віктора Януковича і досі залишаються неймовірно впливовими.

Серед них виділяється родина Калетніків. Представники цього впливового сімейства не лише змогли відстояти свої чисельні активи в Україні, включно з гектарами дорогоцінної землі та лісу під столицею, а й зберегли потужний вплив по всій країні.

Справи проти колишнього віцеспікера Ігоря Калєтніка (його прізвище, на відміну від прізвища батька, пишеться через "є", ймовірно, через бюрократичну помилку при перекладі з російської в документах) закрили, члени його родини володіють дорогою нерухомістю в Україні та, ймовірно, мають активи й у РФ. Детальніше – читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

Родина колишніх високопосадовців часів Януковича Калетніків продовжує утримувати мільйонні статки, стратегічні активи та гектари землі в Україні, попри зміну влади.

Ігор Калєтнік після втечі у 2014 році вивіз до Росії мільйони доларів, уникнув покарання за незаконне збагачення, а члени його родини, ймовірно, досі володіють бізнесом на території держави-агресора.

Активи та елітне майно клану (будинки в урядовому кварталі Києва, заміські маєтки та гектари бучанського лісу за 10-метровим парканом) ретельно оформлені на різних членів родини – батька, матір, сестру та доньку.

Григорій Калетнік (батько Ігоря), бувши ректором університету у Вінниці, зберіг потужний адміністративний ресурс і свого часу брав участь у негласному формуванні команди "Слуги народу" на Вінниччині.

Важливо, щоб як колишні, так і чинні представники влади несли відповідальність за свої дії.

Як Калєтнік вийшов сухим з води

Колишній комуніст Ігор Калєтнік побудував за часів експрезидента Віктора Януковича кар'єру, яка по-справжньому вражає. До 2012 року він обіймав посаду голови Державної митної служби, де контролював ключові потоки імпорту та експорту, а після цього став першим заступником голови Верховної Ради. Після масових розстрілів на Майдані та втечі Януковича Калєтнік теж виїхав з країни. В МВС заявили, що Калєтнік поїхав у РФ.

Ігор Калєтнік. Фото: Wikipedia

У матеріалах уже закритої кримінальної справи № 757/34924/15-к детально описувалося, що в лютому 2014 року Ігор Калєтнік здійснив чимало фінансових маніпуляцій, зокрема переказав зі свого українського рахунку в "Райффайзен Банк Аваль" на рахунок у цьому ж банку в Москві суму в 6,9 мільйона доларів (зараз це близько 307 млн грн).

В Україні правоохоронні органи активно розслідували факти його незаконного збагачення, а також зловживання службовим становищем, зокрема під час ухвалення одіозних "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. Однак у результаті судової тяганини винним Калєтніка так і не визнали. Ба більше, після 2019 року він спокійно приїжджав в Україну.

Слідство у ході перевірок встановило цікавий факт: навіть за часів своєї активної політичної діяльності Ігор Калєтнік був доларовим мільйонером. Наприклад, у 2013 році він отримав 49,4 млн грн від своєї матері – Галини Василівни. На сьогодні жінці вже понад 80 років.

Згідно з матеріалами слідства, Галина Василівна начебто отримала величезні кошти ще у 2011 році від свого батька. Проте прокуратура та слідчі органи зазначали: "Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній перший заступник голови Верховної Ради у період 2011-2014 років, обіймаючи посади у державних органах влади, задекларував та отримав загальну суму сукупного доходу, який явно перевищує дохід державного службовця, а походження значних сум грошових коштів не підтверджується декларантом, що дає підстави вважати про їх незаконне походження". Попри це, реальної відповідальності ніхто не поніс.

Чим володіє клан Калетніків. Інфографіка "Телеграфу"

Масштабна імперія нерухомості родини Калетніків

Сьогодні величезні статки, активи та нерухомість родини Калетніків ретельно розписані на різних її членів.

Мати, Галина Василівна: на літню жінку оформлено чимало майна, серед якого старенький автомобіль Lexus, 57 земельних ділянок у різних регіонах України (зокрема стратегічно важливі землі в Київській області), частина великого будинку в Києві, а також три квартири у Вінниці та Вінницькій області.

Серед зазначених ділянок матері колишнього митника п'ять розташовані на території лісу в Бучі. Раніше родина Калетніків через судові інстанції зуміла повернути собі 14 гектарів землі в Бучі. Величезну лісову ділянку згодом обнесли глухим високим парканом заввишки цілих 10 метрів.

Той самий паркан. Фото: Facebook Ігоря Фірсова

Ця історія тягнулася роками: спочатку Бучанська міська рада перетворила комунальний ліс на паї, а потім безоплатно роздала їх по 10 соток цілій купі підставних осіб. Згодом частину цих ділянок переоформили на 92-річного (на той момент) діда Ігоря Калєтніка. Відстоювати право власності на цю ласу землю Калетнікам довелося у судах.

Сестра, Олена Харченко: їй належить розкішна п'ятикімнатна квартира в самому серці української столиці на вулиці Інститутській ( в урядовому кварталі) загальною площею майже 242 квадратних метри. Вартість такого житла на ринку нерухомості може значно перевищувати мільйон доларів. Показово, що вісім місяців тому жінка офіційно відкрила Фізичну особу-підприємця (ФОП) з основним видом діяльності "управління нерухомим майном".

Батько, Григорій Калетнік: володіє чималою кількістю об'єктів нерухомості у Вінниці, а також величезним елітним маєтком у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Йдеться про помешкання загальною площею 713,9 квадратного метра. Цей дорогий об'єкт оформили на чоловіка у 2019 році. При цьому сам Григорій Калетнік постійно проживає та працює у Вінниці.

Донька Ігоря, Владислава Турканова: раніше володіла низкою комерційних компаній в Україні. Зокрема, їй належало ТОВ "Прайм Білд", яке нині переоформлене на Калетнік Антоніну Андріївну. Ця фірма зареєстрована у самому центрі Києва на Хрещатику та володіє великим нежитловим приміщенням площею 350 квадратних метрів. Зараз прямих бізнес-активів в Україні у Владислави немає, проте її повна тезка володіє цілою низкою комерційних структур у Російській Федерації, серед яких – компанія ООО "Атлантіс".

Будинок Калетніка біля Києва. Фото: Google Earth, покращено за допомогою ШІ

Двоюрідна сестра, Оксана Калетник: колишня народна депутатка України, яка одразу після втечі Януковича виїхала за кордон і оселилася у Великій Британії, де згодом отримала британське громадянство. Попри це, на жінку досі оформлено низку українських підприємств. Наприклад, їй належить значна частка в статутному капіталі ТОВ "Центр Магнітогорська". Партнером Оксани в цій фірмі виступає відомий бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого нещодавно в Монако було скоєно замах.

Григорій Калетнік: патріарх клану та його політичний вплив

Особливої уваги в цій розгалуженій системі заслуговує батько ексмитника – Григорій Калетнік. Проживаючи у Вінниці, він незмінно обіймає посаду ректора (або президента) Вінницького національного аграрного університету ще з 2009 року. Григорій Калетнік є колишнім народним депутатом кількох скликань від Партії регіонів та КПУ, який свого часу теж активно підтримував і голосував за "диктаторські закони" січня 2014 року.

Вплив цього клану ніколи не обмежувався лише Вінницькою областю чи академічним середовищем. Як вже писав "Телеграф", саме Григорій Калетнік фактично взяв під свій негласний контроль формування політичної команди "Слуги народу" у Вінницькій області під час парламентських та президентських виборів.

Так, у 2019 році ключовою довіреною особою та куратором "команди Зеленського у Вінницькій області" стала Світлана Лутковська. На той момент вона керувала бібліотекою у Вінницькому національному аграрному університеті, яким керував Калетнік, а згодом стрімко пішла вгору кар'єрними сходами і обіймала посаду проректорки вишу. Реальний контроль над добором кадрів та формуванням регіональної вертикалі був відданий саме досвідченому апаратнику Григорію Калетніку.

Крім того, клан Калетніків зберіг колосальний неформальний вплив у державних структурах, зокрема у митній сфері. Значна частина чиновників середньої та вищої ланки на митниці отримали свої посади багато в чому завдяки давнім родинним протекціям, кумівству та зв'язкам, які вибудовувалися роками.

Історія родини Калетніків є яскравим і показовим маркером того, наскільки глибоко старі політичні та економічні епохи вкорінилися в державну систему України. Попри гучні кримінальні провадження минулого, зміну влади, революції та масштабну війну проти російського агресора, представникам цього клану дивним чином вдалося зберегти мільйонні статки, елітну нерухомість у столиці, гектари лісів та стратегічні ресурси.

Далі буде…