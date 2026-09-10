Имущество и на Крещатике, и в России: что известно про дочь экс-вице-спикера Рады Калетника

В окружении экс-чиновника обнаружились интересные детали

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Семья бывшего вице-спикера Парламента Игоря Калетника владела и владеет недвижимостью и бизнесом, как в Украине, так и, возможно, за ее пределами.

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Такому забору позавидовал бы даже Янукович: как бывший коммунист Калетник сохранил активы и власть в Украине".

Так, Владислава Турканова, дочь Игоря Калетника, ранее была владелицей нескольких коммерческих компаний в Украине. В частности, ей принадлежало ООО "Прайм Билд", ныне переоформленное на Калетник Антонину Андреевну. Данная фирма зарегистрирована в самом центре Киева на Крещатике и владеет большим нежилым помещением площадью 350 квадратных метров. В настоящее время, как известно, прямых активов в Украине у дочери Калетника нет.

Но есть и интересный факт — ее полная тезка владеет целым рядом коммерческих структур в Российской Федерации, среди которых компания ООО "Атлантис".

Игорь Калетник.Фото: Википедия

Кто такой Игорь Калетник

Бывший коммунист Игорь Калетник построил во времена экс-президента Виктора Януковича по-настоящему впечатляющую карьеру. До 2012 года он занимал должность главы Государственной таможенной службы, где контролировал ключевые потоки импорта и экспорта, а затем стал первым заместителем спикера Верховной Рады. После массовых расстрелов на Майдане и бегства Януковича Калетник тоже выехал из страны. В МВД заявили, что Калетник уехал в РФ.

В 1993 году окончил Винницкий государственный сельскохозяйственный институт по специальности учёный-агроном, в 1999 году там же на факультете последипломного образования получил специальность "учёт и аудит". В 2001 году получил диплом юриста в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко.

С 1995 года работал в таможенных органах. Был аместителем начальника, начальник Подольской региональной таможни (сентябрь 1998 года — май 1999 года);

Начальник Херсонской таможни (май 1999 года — октябрь 2000 года);

Начальник Рава-Русской таможни (октябрь 2000 года — декабрь 2000 года);

Начальник Галицкой таможни (декабрь 2000 года — июль 2002 года);

Начальник Раздельнянской таможни (июль 2002 года — сентябрь 2002 года);

Заместитель начальника (октябрь 2002 года — апрель 2003 года), начальник Управления организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы Украины (апрель 2003 года — октябрь 2003 года);

Игорь Калетник.Фото: Википедия

Начальник Черноморской региональной таможни (октябрь 2003 года — февраль 2005 года);

Директор Департамента по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы Украины (февраль 2005 года — апрель 2005 года). В апреле 2005 года уволился по собственному желанию.

С сентября 2005 по апрель 2006 года — судья Днепровского районного суда г. Киева.

В 2006 году вернулся в кресло директора Департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

В ноябре 2007 года стал народным депутатом Украины 7-го созыва.

22 марта 2010 года новым правительством Украины был назначен председателем Государственной таможенной службы Украины. 22 ноября 2012 года освобождён от должности (в связи с избранием народным депутатом).

В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Калетника в розыск по подозрении в организации подложного голосования за законы 16 января 2014 года.

Чем владеет клан Калетников. Инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие часы носила экс-регионалка и соратница Януковича Герман.