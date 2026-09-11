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Такі були майже у кожному будинку: українка знайшла у селі "стародавній артефакт" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Українка відкрила стару валізу, залишену минулими господарями будинку
Українка відкрила стару валізу, залишену минулими господарями будинку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Відео зі знахідкою переселенки стало вірусним у мережі

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Евакуація із зони бойових дій та облаштування життя на новому місці завжди сповнені несподіванок. Але те, що знайшла українська переселенка у своєму новому будинку, здивувало багатьох.

Відповідне відео українка Галина опублікувала у TikTok. Жінка відкривала стару валізу, залишену минулими господарями, і виявила там агітаційні парасольки на підтримку Віктора Януковича.

Ці парасольки масово роздавали українцям під час агітаційних заходів перед президентськими виборами-2010. Вони виконані у кольорах "Партії регіонів". У мережі ця знахідка викликала фурор. Користувачі зазначили, що "парасольки Януковича" виявилися дуже якісними, через що вони працюють навіть зараз, щоправда, прізвище зрадника України слід зафарбувати.

"Зафарбувати напис і можна використовувати"

"Давній артефакт"

"А в нас ще курточка була... Бабуся з парасолькою та в куртці — це щось"

"Знайшла дощовик з такою символікою. Живу в Казахстані"

"Ці парасольки найміцніші"

"Хтось уже пробував стерти напис"

"Ці парасольки — невбиваємі"

Зазначимо, у 2010 році Янукович став президентом України, випередивши у другому турі президентських виборів Юлію Тимошенко. Різниця становила 3,48% голосів. Після втечі з України у 2014 році Янукович живе в Росії під іншим ім’ям. Його основним місцем проживання стала елітна резиденція у Сочі.

Теги:
#Партія регіонів #Віктор Янукович #Село