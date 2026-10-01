Не звичайна, а кормова: українець знайшов на ринку культовий делікатес із 90-х

"Елітний" продукт із минулого уже продають у відрах

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Українські ринки продовжують дивувати покупців своєю винахідливістю та унікальним народним маркетингом. Цього разу на базарі помітили "мівіну кормову".

Про це повідомив Олександр Толочко у threads. Він поділився знімком, знятим на одному з українських ринків.

"Зганяв я значить на ринок", — коротко прокоментував побачене Олександр.

Мівіна кормова/Фото: threads.com/@oleksandr_tolochko

Новий формат улюбленого продукту

На фото видно, як вермішель швидкого приготування продають у 10-літровому оцинкованому відрі. Звичні для всіх яскраві пакетики з приправою та олією залишилися в минулому. Судячи з фотографії, тепер швидкий перекус можна купувати кілограмами — прямо як крупу. Ба більше, продавець підійшов до питання креативно та з гумором, підписавши товар від руки: "Мівіна кормова". До речі, поряд у такому ж відрі продається кукурудзяна крупа.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі одразу ж оцінили такий креатив. У коментарях жартують і ностальгують за "мівіною". Досвідчені користувачі зазначили, що у продаж, ймовірно, поступив брак (невдалі продуктові вироби із заводу).

"Це для студентів?"

"Можна взяти собі відро мівіни на чорний день"

"Чому сухою вона смачніша, ніж запарена?"

"Це брак із заводу та невдалі вироби"

"Яку посіяли, така і вродила"

"Мій основний харчовий продукт із сьомого по дев’ятий клас"

"Глумитися над мівіною не можна"

"Я її ще перед запарюванням кормовою роблю, виходить"

"Так ось як виглядає "корм для людей"

"Нарешті придумали корм для чоловіків"

"Схоже, це залишки від #reeva"

"Видно відра новенькі чистенькі, можна брати це збір смаків"

"Нарешті придумали комбікорм для людей"

Нагадаємо, на початку вересня 2026 року РФ вдарила по заводу-виробнику продукції REEVA у Білій Церкві. Компанія робить все можливе, щоб якнайшвидше впоратися з наслідками атаки.