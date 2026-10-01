Попередьте близьких: у мережі набирає популярності нова схема обману з "дитячими малюнками"

Шахраї просять лише 50 гривень

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У соцмережах з’явилася нова шахрайська схема, де використовується штучний інтелект. Зловмисники грають на любові українців до хвостатих та співчутті до дітей.

Про це попередила одна із користувачок Threads. У авторки публікації наметане око дизайнерки, тому їй легко відрізнити підробку від справжнього малюнка олівцем.

"Увага! Шахраї! Попередьте своїх пенсіонерів, що такі розводи через ШІ "малюнки" — це шахрайство!", — написала вона.

Українка пояснила, як працює така схема шахрайства. Зловмисники публікують у соцмережах нібито дитячі малюнки котів та пропонують зробити портрет улюбленця за невеликі гроші, наприклад, 50 грн.

При цьому автори подібних дописів вигадують собі вік та ім’я, розповідають зворушливі історії про те, що таким чином збирають гроші на лікування тварин.

Шахрайство полягає в тому, що насправді публікації роблять не діти, а малюнки створюються за допомогою штучного інтелекту.

Раніше ми розповіли, що робити, якщо випадково натиснули на шахрайське посилання з повідомлення та помітили, що сайт підозрілий. Необхідно закрити сторінку та згадати, що вже встигли зробити. Від цього залежить, як захистити свої гроші та особисті акаунти.