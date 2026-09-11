Такие были почти в каждом доме: украинка нашла в селе "древний артефакт" (видео)

Видео с находкой переселенки стало вирусным в сети

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Эвакуация из зоны боевых действий и обустройство жизни на новом месте всегда полны неожиданностей. Но то, что нашла украинская переселенка в своем новом доме удивило многих.

Соответствующее видео украинка Галина опубликовала в TikTok. Женщина открывала старый чемодан, оставленный прошлыми хозяевами, и обнаружила там агитационные зонтики в поддержку Виктора Януковича.

Данные зонтики массово раздавали украинцам во время агитационных мероприятий перед президентскими выборами-2010. Они выполнены в цветах "Партии регионов". В сети данная находка произвела фурор. Пользователи отметили, что "зонтики Януковича" оказались весьма хорошего качества, из-за чего они работают даже сейчас, правда, фамилию предателя Украины следует закрасить.

"Закрасить надпись и можно использовать"

"Древний артефакт"

"А у нас еще курточка была… Бабушка с зонтиком и в куртке — это что-то"

"Нашла дождевик с такой символикой. Живу в Казахстане"

"Эти зонтики самые крепкие"

"Кто-то уже пробовал стереть надпись"

"Эти зонтики — неубиваемые"

Отметим, в 2010 году Янукович стал президентом Украины, опередив во втором туре президентских выборов Юлию Тимошенко. Разница составила 3,48% голосов. После побега из Украины в 2014 году Янукович живет в России под другим именем. Его основным местом проживания стала элитная резиденция в Сочи.