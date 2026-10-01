"Тест на чесність провалено": експерт про незручні питання до антикорупційної системи

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Українська антикорупційна система не надала достатніх відповідей на публічні питання, які стосуються її роботи та керівництва. Таку думку висловив політичний експерт Олег Пастернак.

За його словами, суспільство очікувало пояснень від антикорупційної вертикалі щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. Йдеться, зокрема, про раніше озвучені історії щодо можливого підкупу студентів, усиновлення та земельних ділянок ДП "Київське лісове господарство".

Водночас Пастернак наголосив, що ключовим залишається питання щодо можливості подальшого перебування Кривоноса на посаді керівника одного з основних органів боротьби з корупцією, доки публічні претензії до нього не отримають вичерпної відповіді.

На думку експерта, виникає суперечність між вимогами антикорупційних органів до чиновників, політиків та представників бізнесу щодо публічних пояснень і їхньою власною реакцією на подібні запитання.

"Тест на чесність українська антикорупційна вертикаль повністю провалила", — резюмує Постернак. І додає: навіть цей провал не знімає обов’язку відповісти на питання, які вже поставлені суспільством.