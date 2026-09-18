"АТБ" працюють і вночі: що відбувається в магазині в цей час

Раннє відкриття потребує окремої організації робочого процесу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Співробітники популярних українських супермаркетів "АТБ" розпочинають роботу задовго до появи у магазині перших клієнтів. Підготовка до нового робочого дня розпочинається ще з ночі.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив співробітник цієї торгової мережі. За його словами, двері супермаркету відчиняються не о 07:00, як багато хто звикли вважати, а о 05:00.

Підготовка торгової точки до відкриття починається за кілька годин до цього. Цим займається нічна зміна працівників магазину.

Працівник "АТБ" розповідає, що у нічний час персонал викладає товар на полиці, наповнює вітрини, а також виконує інші важливі завдання, щоб на час відкриття супермаркет вже був повністю готовий приймати клієнтів.

Графік роботи "АТБ" із 05:00. Скріншот: atbmarket.com

При цьому слід зазначити, що конкретний графік роботи може залежати від певного магазину, тому покупцям рекомендується перед раннім візитом перевірити години роботи потрібної торгівельної точки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи "АТБ" працюватиме цілодобово і коли може змінитися графік.