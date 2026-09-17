"Вівальді" зірвав плани РФ: контрнаступ корпусу Білецького дав великий результат

Ситуація для ворога продовжує погіршуватись

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Третій армійський корпус під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького відвойовує підконтрольні Росії території, в рамках контрнаступальної операції "Вівальді" на північ від Лимана Донецької області. Крім того, військовим вдалося зірвати плани ворога на оточення українського "пояса фортець" — систему оборони навколо Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 15 вересня. За словами Білецького, українські сили звільнили 85 квадратних кілометрів, і ці успіхи є лише першим етапом операції "Вівальді".

ISW детально розглядає українські контрнаступальні дії поблизу Лимана, називаючи їх досягненням для України та каже, що ситуація для російських військ у цьому районі, зокрема на північ та південь від населеного пункту Колодязі (Краматорський район), продовжує погіршуватись.

Карта боїв/ISW

Сили оборони на північ від Лиману зірвали плани Росії оточити оборонний район одночасно з півночі та південного заходу. Ті хотіли захопити Лиман, форсувати Сіверський Донець та просуватися на захід та південний захід у напрямку Слов’янська. За підсумками російські сили втратили позиції на південь від Лимана і зазнають труднощів із поверненням позицій у самому Лимані через просування України.

"Операція України "Вівальді" досягла оперативно значущої мети, зірвавши спробу Росії здійснити широке оточення українського "поясу фортець", — зазначили аналітики.

Вони також погоджуються з думкою, що успіхи України затримають російський наступ на Слов’янськ. Водночас, один із російських блогерів, пов’язаних із Кремлем, дотримується цієї ж думки. За його словами, північний фланг російського угруповання став уразливим для контратак та ударів по логістиці.

Важливою складовою стала кампанія Третього армійського корпусу проти логістики супротивника. Дрони завдавали ударів на глибині до 50 км від лінії фронту, а потім розширили зону ураження до 120 км. Через удари російським військовим довелося припинити використання паливного трубопроводу з Росії до окупованої Луганської області. Крім того, вони перемістили частину своїх тилових підрозділів 144-ї мотострілецької дивізії у Воронезьку область, а також розосередили склади пального та боєприпасів, вузли зв’язку, командні пункти та транспорт.

Водночас, з посиланням на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, The Guardian пише про контрнаступ проти російських військ поблизу Лимана на сході України. Вперше офіційно про проведення операції "Вівальді" було оголошено Білецьким у вівторок, 15 вересня.

Повідомлення про досягнення на Донеччині також доповнюють успіхи наступу України на південному сході країни, розпочате раніше цього року, де, за заявою Києва, в ході багатомісячної контратаки було відвойовано понад 700 кв. км. території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за заявою Андрія Білецького, українські військові мають усі шанси утримати вигідні рубежі оборони та покращити становище на окремих ділянках Донецького напрямку протягом найближчого місяця.