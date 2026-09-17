Пенсіонери можуть втратити гроші: яке підступне правило є при переході на іншу пенсію

У яких випадках закон дозволяє перерахувати пенсію за свіжими цифрами

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Пенсіонер подає заяву на перехід з одного виду виплат на інший, очікуючи на прибавку, а отримує суму, меншу за попередню. Річ не в помилці фонду, а в самій формулі закону.

Про механізм цього парадоксу "Телеграфу" розповіли в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон", куди щодня звертаються люди з подібними питаннями.

17 482 гривні — цифра, яка визначає стартову пенсію кожного

Коли українець вперше звертається за призначенням пенсії, ПФУ бере не його особисту зарплату, а загальноукраїнський показник середньої зарплати за три роки перед зверненням. У 2026 році це період 2023-2025 років.

За офіційними даними Пенсійного фонду, цей показник дорівнює 17 482,87 гривні. Його множать на індивідуальний коефіцієнт заробітку людини та коефіцієнт страхового стажу — так і виходить розмір пенсії.

У Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон" уточнюють: "Це не середня зарплата конкретної людини, а базовий загальноукраїнський показник, який далі коригується на індивідуальний коефіцієнт заробітку та страховий стаж".

Пастка переведення: коли пенсія "застрягає" у минулому

Інша ситуація виникає, коли пенсія вже призначена і людина хоче перейти на її інший вид — наприклад, з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

У більшості таких випадків закон розглядає це як переведення, а не як нове призначення пенсії. Тому ПФУ, як правило, зберігає ту саму розрахункову базу, що застосовувалась при попередньому призначенні чи перерахунку.

"Якщо пенсію призначили багато років тому, ця розрахункова база може бути помітно нижчою за ту, яку сьогодні застосовують для нових пенсіонерів", — пояснили в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон". Звідси й виникає відчуття "заниженого коефіцієнта", хоча порушення закону тут немає — є лише особливість формули.

Наскільки суттєвою може бути різниця. Показник середньої зарплати для нарахувань змінюється швидко: лише за перший квартал 2026 року він зріс приблизно на 1 342 гривні, а окремі щомісячні показники для перерахунків уже перевищують 28 тисяч гривень. Тож розрив між "старою" базою кількарічної давнини та актуальними цифрами може сягати десятків тисяч гривень — і прямо позначається на розмірі виплати.

Виняток, який змінює все: два роки стажу вирішують долю пенсії

Є важлива умова, яка все змінює. Якщо людина після призначення пенсії по інвалідності продовжувала офіційно працювати і встигла набути щонайменше 24 місяці страхового стажу, для неї діють інші правила.

"При першому переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком у такому разі застосовується актуальна середня зарплата за три календарні роки, що передують року звернення", — розповіли в Центрі допомоги пенсіонерам "Пенсіон". У такому випадку розрахунок фактично наближається до умов нового призначення пенсії.

Головна порада: спершу порахуйте, потім подавайте заяву

Право на перехід ще не означає, що це вигідно.

"Не подавайте заяву про перехід на інший вид пенсії автоматично лише тому, що виникло таке право", — наголосили в "Пенсіоні". Перед зверненням варто прорахувати обидва варіанти: людина може очікувати на підвищення після переходу на пенсію за віком, а результат виявиться значно скромнішим або й узагалі невигідним.

Що зробити перед зверненням до ПФУ:

попросити попередній розрахунок обох варіантів пенсії у фахівців фонду;

з'ясувати, скільки місяців страхового стажу накопичено після попереднього призначення;

порівняти поточну суму з прогнозованою після переходу;

не подавати заяву "про всяк випадок", якщо різниця виявилась невигідною.

Формула розрахунку пенсії в Україні лишається складною для пересічної людини. Тому головна порада фахівців незмінна: перевіряти цифри до подання заяви, а не після.