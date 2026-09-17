Ким найскладніше працювати в "АТБ": співробітник назвав морально важку посаду

На цій професії є багато складних факторів

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Робота у сфері обслуговування – нелегка праця. Щодня співробітники стикаються з великою кількістю різних людей та завдань. Але є одна найбільш морально-складна посада з ряду факторів.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі супермаркетів "АТБ". На наше питання про те, ким складніше працювати у торговельній мережі, він назвав посаду охоронця.

За його словами, робота охоронця пов’язана не лише з контролем за порядком у супермаркеті, а також із взаємодією з покупцями та персоналом.

До того ж, трапляються випадки, коли відбуваються нестандартні ситуації і далеко не кожен конфлікт вдається вирішити спокійно з першого разу. Наприклад, доводиться спілкуватися з покупцями, з’ясовувати обставини, вирішувати спірні ситуації.

На цій професії слід зберігати спокій, навіть коли покупець налаштований агресивно або незадоволений обслуговуванням. Також особливість цієї посади полягає в тому, що охоронцеві потрібно постійно залишатися уважним, адже нерідко відбуваються крадіжки у магазинах.

Виходячи з цього, саме посада охоронця виявляється однією з найскладніших та емоційно напружених. Необхідність контролювати ситуацію та готовність до конфліктів створюють серйозне моральне навантаження протягом усієї зміни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може касир залишити покупців у черзі, щоб піти в укриття.