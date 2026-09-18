Тепло замість морозів, дощ замість снігу? Якою буде зима в Україні

Через поєднання температури й вологості замість снігу в окремих регіонах можливі дощі та мокрий сніг

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Зима в Європі очікується м'якою, з температурою вище за середню. Водночас у більшості регіонів, виключаючи північ та південь, варто чекати надмірної вологості.

"Телеграф" проаналізував дані Служби з питань зміни клімату Copernicus. Загалом, прогноз означає, що кінець осені-початок зими в Україні будуть з температурою вищою за кліматичну норму, проте не виключені холодні періоди.

За прогностичними картами, в Україні вища імовірність теплого початку зими в західних, південно-західних областях та на півдні. Вища ймовірність дощового чи сніжного сезону — в Карпатах та Закарпатті, а також локально на північному сході, свідчать прогностичні карти. Та не варто одразу очікувати саме снігу — при вищій загальній температурі, вологість може принести дощ та мокрий сніг.

Де зелений темніший - ймовірність вищої вологості зростає / Джерело: Copernicus

Чим вище очікувана температура - тим "гарячіше" колір/Джерело: Copernicus

Ймовірність теплої та вологої зими узгоджується із загальною тенденцією, на яку впливає кліматичне явище Ель-Ніньйо. Воно може протриматись аж до лютого 2027 року. Пік інтенсивності явища припадає на період між листопадом та лютим і може бути виражений у більшій кількості дощу чи снігу. Його вплив в Україні буде помірний, проте Ель-Ніньйо загалом спричиняє посилення стихійних явищ в світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в листопаді через погодні явища частина міст України буде оповита смогом. Першочергово це стосується промислових міст.