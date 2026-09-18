Зі старої хати — в затишний дім в Карпатах: пенсіонерка показала результат ремонту (фото)

Вона відремонтувала хату власними руками й отримала два роки проживання

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У Карпатах стара хатина отримала друге життя завдяки 69-річній пенсіонерці, яка наважилася взятися за непросту роботу. За два місяці вона власноруч змінила оселю.

Вона показала результат у соцмережі Тhreads під ніком va.lentina7189. За словами жінки, матеріали для ремонту оплачувала господиня будинку. Натомість пенсіонерка домовилася про проживання в хаті на два роки, фактично заробивши його своєю працею.

Так будинок виглядав до початку ремонту. Фото: Тhreads

Ще два місяці тому ця карпатська хата мала занедбаний вигляд: дерев’яні стіни були пошарпані, навколо будинку — земля та безлад, а всередині помітні потріскана штукатурка й старе оздоблення.

Після ремонту територію навколо будинку також упорядкували. Фото: Тhreads

Після ремонту оселя отримала зовсім інший вигляд. Фото: Тhreads

Після ремонту оселя стала значно охайнішою: оновлені стіни, облаштовані сходи, приведена до ладу територія, а всередині — чиста кухня та затишні спальні.

"Залишилось заготовити дров і можна зимувати", — прокоментувала авторка допису.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про українця, який перетворив стару бабусину хату в Карпатах на сучасний будинок у стилі Pinterest, витративши на ремонт 13 тисяч доларів.