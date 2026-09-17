Ринок вейпу в Україні пішов у тінь: незручні питання до 4 державних органів

Дослідження виявило масштаб проблеми

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Масштабною проблемою в Україні залишається нелегальна торгівля електронними цигарками. І оскільки частка такої продукції залишається вкрай високою, виникають одразу чотири ключові питання до державних структур, які відповідають за контроль ринку.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "93% ринку в тіні: як Україна стала країною нелегальних вейпів".

Згідно з результатами дослідження міжнародної компанії Kantar, проведеної в квітні-травні 2026 року, серед постійних користувачів електронних сигарет, 93,3% продукції на ринку має ознаки невідповідності вимогам законів. У той самий час лише 4% продукції відповідає всім правилам. Також як виявилося, 75% користувачів купують вейпи не через інтернет.

Де БЕБ?

Якщо частка нелегальної продукції перевищує 93%, із цього виникають такі питання:

Чому удари по окремих складах та виробництвах не змінюють структуру ринку?

Де великі організатори схем, оптовики та системні поставки?

Де прізвища реальних бенефіціарів нелегального ринку та вироки винним?

Де ж податкова?

Також відкрито низку питань, що стосуються податкової:

Як може існувати масовий офлайн-продаж підакцизного товару з ознаками порушення законодавства?

Хто перевіряє ліцензії, РРО, сплату акцизів та походження продукції? Особливо на фізичних точках продажу, яких кожен рядовий податківець має безперешкодний доступ?

Де митниця?

Значна частина одноразових пристроїв та подсистем проводиться за кордоном. Ароматизатори та інші компоненти також заходять звідти. Виходячи з цього питання:

Як продукція, яка не відповідає українським вимогам, у таких масштабах потрапляє на внутрішній ринок?

Де поліція та кіберполіція?

Одним із каналів залишається відкрита торгівля через інтернет. І йдеться не лише про продаж забороненої продукції, а й дотримання встановлених обмежень за віком. Тому залишається ворос:

Хто контролює відкритий роздріб забороненої продукції, онлайн-продажів та дотримання вікових обмежень?

Якщо дані Kantar насправді надають реальну картину, то йдеться про те, що держава фактично повністю втратила контроль за цілим сегментом підакцизного ринку. І головний парадокс тут очевидний: заборон стає дедалі більше, а нелегального товару – не менше.

Однак це лише перша частина історії. Після відповіді на питання "наскільки великий чорний ринок?" виникає набагато цікавіше: хто забезпечує його товаром, хто контролює роздріб і хто і скільки на ньому заробляє?

Вейп ринку в Україні. Інфографіка "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких місцях в Україні не можна курити.