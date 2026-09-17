Якщо через недофінансування ляже фронт, не буде України, – в Раді пояснили, чи будуть затримки зарплат в ЗСУ

Чи вистачить Україні грошей на армію

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На тлі заяв урядовців про критичну ситуацію з Держбюджетом, окремі нардепи вже попереджають, що під загрозою можуть опинитися виплати зарплат військовим.

Чи дійсно існує такий ризик? Що насправді відбувається з бюджетом та чи прийдуть нам кошти від МВФ, адже ми майже виконали домашнє завдання з оподаткуванням посилок. На ці питання в бліцінтерв'ю "Телеграфу" відповів нардеп від "Батьківщини", перший заступник голови комітету ВР з питань бюджету Іван Крулько.

– Пане Іване, за вашими оцінками, чи дійсно у нас зараз така складна ситуація з бюджетом?

– Відповідь – так. І можу вам сказати, що за час війни, ситуація з Державним бюджетом легкою не була ніколи. Та навіть і без війни вона була тяжкою. Але під час такого повномасштабного вторгнення у нас ситуація особливо складна.

– Поясніть чому?

– Тому що дефіцит бюджету надзвичайно високий. На оборону і безпеку Україна витрачає 44% ВВП. І це ненормальна ситуація. Тому що, наприклад, в країнах НАТО рекомендація стосовно витрат на оборону (до агресії Росії проти України) була не менше ніж 2% ВВП. Якщо вони витрачали більше 2%, (три або чотири), це вважалося шаленими видатками на оборону. У нас 44% ВВП.

По-друге, більше половини бюджету це кошти від міжнародних донорів, держав, міжнародних організацій. Тобто це кошти, які Україна сама не заробляє, але з них робить соціальні виплати. А все, що ми заробляємо через сплату податків і від митниці, йде на оборону, напряму.

– Міністр фінансів і прем'єр-міністр роблять доволі жорсткі заяви, кажуть, що ми можемо прийти до невиплати зарплат. Це публічно. А що вони кажуть в комітеті?

– Коли у нас було представлення бюджету в комітеті, де був міністр фінансів, було поставлено пряме запитання: "Чи відповідають дійсності заяви про те, що Державний бюджет, по суті, перестав виплачувати навіть захищені статті?". Міністр фінансів це спростував, сказавши, що ні, це неправда.

– Корецький казав, що ситуація критична…

– Це був його такий мобілізаційний заклик до депутатів "Слуги народу" і деяких інших фракцій голосувати законопроєкти, які, були підв'язані під конкретні виплати з боку ЄС і МВФ.

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

– І деякі з них вже були проголосовані.

– Таким чином, я думаю, що критичність ситуації вже буде не такою гострою. Хоча з деякими законопроєктами, я особисто і наша фракція "Батьківщина" не згодні. Не поділяємо позицію стосовно того, що це зараз на часі.

– Ви кажете про законопроєкт, стосовно оподаткування посилок?

– Він не вирішує взагалі нічого для Державного бюджету. Переговорники, які спілкуються з нашими західними донорами, повинні правильно і професійно пояснювати їм, про "червоні лінії", за які ми не повинні заходити. Тобто не може бути ситуації, коли до України висувають вимоги в контексті європейської інтеграції, які не висувалися ніколи до жодної іншої країни. А до України висувають.

Є ж чутливі теми. Україна достатньо бідна країна з точки зору громадян. Люди дуже часто виживають в цих складних умовах, і ті, які не виїхали за кордон, їм тут треба створити умови, щоб вони могли жити якось, і могли за ту мізерну пенсію чи зарплату щось купити. І якщо, наприклад, звичайному пенсіонеру треба купити обігрівач для того, щоб пройти зимовий період, безумовно, він буде його шукати там, де дешевше. І він його може купляти на якихось маркетплейсах. Ну це життя, так воно побудовано. А тепер все здорожчає, і здорожчає не для цих бутіків дорогих, а для простого українця. І тому ми про це говорили, що це не той закон, навколо якого нам потрібно списи ламати. Але ж ви бачите ситуація така. В першому читанні прийняли. Як буде далі – поживемо побачимо.

Іван Крулько. Фото: facebook.com/ivan.krulko

– Та все ж таки, чи слід чекати затримок зарплат військових? Взагалі є на це кошти?

– До кінця року, для того, щоб покрити видатки, бюджет потребує 29 млрд доларів додатково. Це кошти, які були заплановані, але поки що вони не дійшли до бюджету у вигляді допомоги від міжнародних структур. Ну, відбувається робота, уряд працює, я сподіваюся, буде працювати ефективно і будуть закривати ці потреби, тому що іншого варіанту просто немає. В першу чергу, має фінансуватися сектор безпеки і оборони, заробітні плати наших військових. Тому що, якщо через недофінансування ляже фронт, то потім уже не буде кому платити і не буде за що платити, бо просто не буде України як держави. Росія окупує всю Україну. Тому наша задача, безумовно, ужиматися там, де треба ужиматися і підтримувати ЗСУ і фронт. І я можу допустити, що кошти для того, щоб фронт встояв і оборонка наша фінансувалася вчасно – будуть.

Чи можуть бути затримки з іншими виплатами? Можуть, але вони були і в минулому. А потім через деякий час сплачувалися.

– Чув навіть від ваших колег по комітету, що для фінансування оборонного сектору були використані кошти, які призначалися на кінець року, тому, мовляв, зараз і йдуть розмови про затримку зарплат військових.

– Теза про те, що зараз використовують кошти грудня – це не так, тому що Державний бюджет так не працює. Немає діжки з водою, яка наповнюється 1 січня і яку випивають кружками до 31 грудня. Кошти планомірно надходять до бюджету, від податків кожного місяця і потім планомірно витрачаються. Так працює бюджет. Так працює єдиний казначейський рахунок. Але при цьому є резерв, який гарантований для того, щоб у випадку надзвичайної ситуації терміново якісь речі вирішувати і фінансувати. Але це зовсім немає відношення до єдиного казначейського рахунку, куди поступають кошти і одразу йдуть платежі.

Раніше Ніна Южаніна розповіла "Телеграфу" про затримку зарплат, друк грошей і бюджетну кризу.