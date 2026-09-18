"АТБ" работают и ночью: что происходит в магазине в это время

Раннее открытие требует отдельной организации рабочего процесса

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Сотрудники популярных украинских супермаркетов "АТБ" начинают работу задолго до появления в магазине первых клиентов. Подготовка к новому рабочему дню начинается еще с ночи.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил сотрудник данной торговой сети. По его словам, двери супермаркета открываются не в 07:00, как многие привыкли считать, а в 05:00.

Подготовка торговой точки к открытию начинается за несколько часов до этого. Этим занимается ночная смена сотрудников магазина.

Работник "АТБ" рассказывает, что в ночное время персонал выкладывает товар на полки, наполняет витрины, а также выполняет другие важные задачи, чтобы ко времени открытия супермаркет уже был полностью готов принимать клиентов.

График работы "АТБ" с 05:00. Скриншот: atbmarket.com

При этом стоит отметить, что конкретный график работы может зависеть от определенного магазина, потому покупателям рекомендуется перед ранним визитом проверить часы работы нужной торговой точки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли "АТБ" работать круглосуточно и когда может измениться график.