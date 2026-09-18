"АТБ" работают и ночью: что происходит в магазине в это время
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Раннее открытие требует отдельной организации рабочего процесса
Сотрудники популярных украинских супермаркетов "АТБ" начинают работу задолго до появления в магазине первых клиентов. Подготовка к новому рабочему дню начинается еще с ночи.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил сотрудник данной торговой сети. По его словам, двери супермаркета открываются не в 07:00, как многие привыкли считать, а в 05:00.
Подготовка торговой точки к открытию начинается за несколько часов до этого. Этим занимается ночная смена сотрудников магазина.
Работник "АТБ" рассказывает, что в ночное время персонал выкладывает товар на полки, наполняет витрины, а также выполняет другие важные задачи, чтобы ко времени открытия супермаркет уже был полностью готов принимать клиентов.
При этом стоит отметить, что конкретный график работы может зависеть от определенного магазина, потому покупателям рекомендуется перед ранним визитом проверить часы работы нужной торговой точки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли "АТБ" работать круглосуточно и когда может измениться график.