Хочете більше грошей? Куди поставити грошове дерево, щоб залучити достаток у дім

Куди поставити рослину та де їй не місце

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Грошове дерево недарма отримало таку назву: цю кімнатну рослину давно вважають символом достатку, фінансового благополуччя та удачі. За феншуй, значення має не лише сама рослина, а й те, де саме вона стоїть у домі.

Якщо хочете використати грошове дерево, щоб у домі водилися гроші, для нього варто правильно обрати місце. Видання MSN розповідає, куди поставити рослину, який напрямок вважається сприятливим для грошей і де вазон краще не тримати.

Куди поставити грошове дерево

Довідка: Феншуй — це традиційна китайська практика просторового планування та організації середовища. Вона спрямована на пошук і гармонізацію потоків енергії (ци) в житлі чи робочому просторі для залучення здоров'я, добробуту, успіху та душевного спокою.

Якщо ви хочете залучити саме гроші та достаток, поставте грошове дерево у південно-східній частині оселі. Схід підходить тим, хто хоче зробити акцент на здоров’ї та сімейному добробуті, а захід — на творчості.

Ще один варіант — місце біля входу в будинок або квартиру. За принципами феншуй, через вхід у житло потрапляє енергія, тому грошове дерево поруч із дверима допомагає залучати добробут.

Але під час вибору місця важливо думати не лише про феншуй. Грошовому дереву потрібне сонячне світло, тому не варто ставити його в темному кутку або кімнаті без вікон.

Також рослина не любить холоду. Якщо на вулиці низька температура, грошове дерево краще тримати в будинку або квартирі, обравши для нього тепле та добре освітлене місце.

Грошове дерево (крассула, товстянка). Фото: Квітонька

Де грошове дерево краще не ставити

Одним із небажаних місць вважається спальня. За феншуй, активна енергія грошового дерева може порушувати атмосферу спокою, необхідну для відпочинку та сну.

Не найкращий варіант і ванна кімната. Тут є цілком практична причина: висока вологість та тепло можуть негативно впливати на стан рослини.

Зрештою, дотримуватися правил феншуй чи ні — особиста справа кожного. Адже грошове дерево може стати не лише символом достатку, а й зеленою окрасою оселі.

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