"Тест на честность провален": эксперт о неудобных вопросах к антикоррупционной системе

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Украинская антикоррупционная система не дала достаточных ответов на публичные вопросы, касающиеся ее работы и руководства. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Пастернак.

По его словам, общество ожидало объяснений от антикоррупционной вертикали по отношению к директору НАБУ Семену Кривоносу. Речь идет, в частности, о ранее озвученных историях относительно возможного подкупа студентов, усыновления и земельных участков ГП "Киевское лесное хозяйство".

В то же время Пастернак подчеркнул, что ключевым остается вопрос о возможности дальнейшего пребывания Кривоноса в должности руководителя одного из основных органов борьбы с коррупцией, пока публичные претензии к нему не получат исчерпывающего ответа.

По мнению эксперта, возникает противоречие между требованиями антикоррупционных органов к чиновникам, политикам и представителям бизнеса относительно публичных объяснений и их собственной реакцией на подобные вопросы.

"Тест на честность украинская антикоррупционная вертикаль полностью провалила", — резюмирует Постернак. И добавляет: даже этот провал не снимает обязанности ответить на вопросы, уже поставленные обществом.