Ворог знову б'є по Південному мосту у Києві. Чим важлива ця переправа через Дніпро

Є зміни маршрутів руху транспорту

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Рано вранці у п'ятницю, 2 жовтня, росіяни знову завдали удару по Південному мосту у Києві, є влучання. Це вже третій удар по ньому з ранку 1 жовтня.

Про нове влучання у Південний міст повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він додав, що на місці працюють екстрені служби.

Першого удару по Південному мосту РФ завдала вранці 1 жовтня. Два безпілотники влучили поблизу опорної частини моста. Критичних пошкоджень споруди під час попереднього огляду не виявили.

Ввечері ворог знову влучив по Південному мосту. Через наслідки атаки рух метро та наземного громадського транспорту було призупинено.

Чому Росія атакує Південний міст

Південний міст — одна з ключових переправ через Дніпро в Києві. Саме ним проходить значна частина транзитного трафіку між лівобережною та правобережною частинами України.

Південний міст на карті google maps

Як розповідав голова Деснянського району Києва Максим Бахматов в інтерв'ю The Village, через Південний міст здійснюється близько 90% транзитного трафіку між двома берегами. Решта транспорту їде іншими київськими мостами, а також використовує переправи в Каневі, Черкасах, Кременчуці та південніше.

Південний міст також з'єднує важливі транспортні напрямки — траси М-05 Київ — Одеса, М-06 Київ — Чоп та М-03 Київ — Харків — Ізюм — Слов'янськ. Через Південний міст відбувається також значна частина військових перевезень.

Яка мета ударів РФ по Південному мосту

Росіяни не зможуть знищити Південний міст своїми "шахедами". Однак ворог, судячи з місця влучення, обрав іншу тактику ударів, яка може серйозно зашкодити переправам, пояснив військовий експерт Олег Старіков в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За його словами, вивести з ладу таку переправу можна лише за допомогою дуже точного удару балістичною або крилатою ракетою великої потужності. Але своїми ударами Росія намагається порушити стійкість конструкцій.

"З великою часткою ймовірності удар по Південному мосту передбачає не стільки атаку на сам міст, скільки по тросах, які його утримують. Напередодні ми бачили удар за допомогою безпілотників по вежах ЛЕП. Якщо відповідний боєприпас матиме кумулятивний заряд, то він може цей трос перерізати, тим самим порушивши конструкцію", — пояснив експерт.

Як повідомляв "Телеграф", зранку у п'ятницю, 2 жовтня, росіяни продовжили атакувати Київ безпілотниками. Пошкоджений 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, виникла пожежа.