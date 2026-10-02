Враг снова бьет по Южному мосту в Киеве. Чем важна эта переправа через Днепр

Есть изменения маршрутов движения транспорта

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Ранним утром в пятницу, 2 октября, россияне снова нанесли удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание. Это уже третий удар по нему с утра 1 октября.

О новом попадании в Южный мост сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Первый удар по Южному мосту РФ нанесла утром 1 октября. Два беспилотника попали вблизи опорной части моста. Критических повреждений сооружения во время предварительного осмотра не обнаружили.

Вечером враг снова попал по Южному мосту. Из-за последствий атаки движение метро и наземного общественного транспорта было приостановлено.

Почему Россия атакует Южный мост

Южный мост – одна из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Именно по ним проходит значительная часть транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины.

Южный мост на карте Google maps

Как рассказывал глава Деснянского района Киева Максим Бахматов в интервью The Village, через Южный мост осуществляется около 90% транзитного трафика между двумя берегами. Остальной транспорт едет по другим киевским мостам, а также используют переправы в Каневе, Черкассах, Кременчуге и южнее.

Южный мост также соединяет важные транспортные направления – трассы М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп и М-03 Киев – Харьков – Изюм – Славянск. Через Южный мост проходит также значительная часть военных перевозок.

Какая цель ударов РФ по Южному мосту

Россияне не смогут уничтожить Южный мост своими "шахедами". Однако враг, судя по месту попадания, избрал другую тактику ударов, которая может серьезно помешать переправам, объяснил военный эксперт Олег Стариков в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По его словам, вывести из строя такую переправу можно только с помощью точного удара баллистической или крылатой ракетой большой мощности. Но своими ударами Россия пробует нарушить устойчивость конструкций.

"С большой долей вероятности удар по Южному мосту подразумевает не сколько атаку на сам мост, сколько по тросам, которые его удерживают. Накануне мы видели удар с помощью беспилотников по вышкам ЛЭП. Если соответствующий боеприпас будет иметь кумулятивный заряд, то он может этот трос перерезать, тем самым нарушив конструкцию", — объяснил эксперт.

Как сообщал "Телеграф", утром в пятницу, 2 октября, россияне продолжили атаковать Киев беспилотниками. Поврежден 25-этажный жилой дом в Дарницком районе, возник пожар.