Зовсім не "АТБ": які назви мали перші магазини мережі (фото)

Спочатку це були гастрономи традиційного формату

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Зараз, напевно, всі в Україні знають назву "АТБ", а перші магазини мережі працювали під зовсім іншими іменами. Вони відкрилися у Дніпрі та здебільшого мали назви, присвячені деревам.

Мережа супермаркетів виросла до найбільшої в Україні, але її назва з'явилася далеко не одразу, розповідає портал RAU. Змінювалася й концепція торгівлі.

Як називалися перші магазини майбутньої мережі "АТБ"

Історія теперішніх "АТБ" почалася у далекому 1993 році. Перші шість продуктових магазинів компанії відкрилися у Дніпрі. Вони мали назви, присвячені деревам, що ростуть у Дніпрі: "Клен", "Каштан", "Тополя", "Ясень", "Калина" та "Берізка".

Перші магазини "АТБ" мали назви дерев

Перший торговий об’єкт під вивіскою "АТБ" почав роботу лише в 1998 році. Саме тоді народився бренд, який зараз знають не лише в Україні, але й за її межами.

Будівля магазину з вивіскою "Продукти" та логотипом "АТБ"

Як з'явилася назва "АТБ"

Майбутні "батьки" "АТБ" спочатку заснували підприємство "АгроТехБізнес". Воно займалося постачанням сільськогосподарської техніки. Проте невдовзі партнери вирішили зайнятися більш перспективною справою — роздрібною торгівлею продуктами, та викупили шість пострадянських гастрономів у Дніпрі.

Це рішення виявилося успішним, бізнес зростав і у 1998 році власники зареєстрували назву "АТБ-маркет". Її утворили від скорочення "АгроТехБізнес".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший "АТБ". Архівні фото покажуть, з чого все починалося.