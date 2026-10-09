Вовсе не "АТБ": какие названия носили первые магазины сети (фото)
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Первоначально это были гастрономы традиционного формата
Сейчас, наверное, все в Украине знают название "АТБ", а первые магазины сети работали под совсем другими именами. Они открылись в Днепре и в основном имели названия, посвященные деревьям.
Со временем сеть супермаркетов выросла в самую большую в Украине, но ее название появилось далеко не сразу, рассказывает портал RAU. Менялась и концепция торговли.
Как назывались первые магазины будущей сети "АТБ"
История нынешних "АТБ" началась в далеком 1993 году. Первые шесть продуктовых магазинов компании открылись в Днепре. Они носили названия, посвященные деревьям, произрастающим в Днепре: "Клен", "Каштан", "Тополь", "Ясень", "Калина" и "Березка".
Первый торговый объект под вывеской "АТБ" начал работу только в 1998 году. В этот момент родился бренд, который сейчас знают не только в Украине, но и за ее пределами.
Как появилось название "АТБ"
Будущие "родители" "АТБ" изначально основали предприятие "АгроТехБизнес". Оно занималось снабжением сельскохозяйственной техники. Однако вскоре партнеры решили заняться более перспективным делом — розничной торговлей продуктами и выкупили шесть постсоветских гастрономов в Днепре.
Это решение оказалось успешным, бизнес рос и в 1998 году владельцы зарегистрировали название "АТБ-маркет". Его образовали от сокращения "АгроТехБизнес".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый "АТБ". Архивные фото покажут, с чего все начиналось.