Не лише колір фасаду: чим насправді відрізняються чорні та сині "АТБ"

Зміна дизайну є відповіддю на запити часу

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В більшості українських міст супермаркети мережі "АТБ" мають сині або чорні кольори в оформленні. Проте, чим насправді вони відрізняються та чи різні в них ціни мало хто знає.

"Телеграф" розповість про основні відмінності між синіми та чорними магазинами. Відразу варто зауважити, що ціна на товари в усіх магазинах "АТБ" в межах одного міста однакова, проте вона може відрізнятись на кілька гривень, залежно від регіону.

На перший погляд, може здатись, що різниця полягає лише в кольорі фасаду супермаркетів. Але, насправді, вони мають кілька значних відмінностей.

Як з'явились "різні" "АТБ"?

З самого початку компанія відкривала магазини синього кольору по всій Україні. Саме цей колір був основним в дизайні торгівельних точок, формі персоналу та логотипі.

"Синій" магазин "АТБ"

У 2016 році в якості експерименту компанія змінила підхід та відкрила у Дніпрі перший так званий "чорний" маркет "АТБ". Він відрізнявся від синіх не лише кольором. В магазині була збільшена корисна площа торгівельних залів, повністю замінена система опалення приміщень та освітлення, встановлено найсучасніші системи вентиляції та очищення повітря. Новітнє обладнання допомагає чорним "АТБ" споживати приблизно на 70% менше електроенергії.

Магазин "АТБ" в чорному кольорі

Також в "нових" супермаркетах "АТБ" передбачені відділи зі свіжою випічкою, зона з кавовим апаратом та з соками-фреш. Там де дозволяють умови, встановлюються сучасні каси-самообслуговування, які допомагають розвантажувати потік покупців і скоротити час на закупівлі.

Також варто додати, що в мережі працюють і над модернізацією старих "синіх" магазинів під нові стандарти. Проте, через обмежену площу приміщень, що займають такі маркети, втілити всі задуми дизайнерів повною мірою не завжди вдається.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді "АТБ" скоро перейдена цілодобовий режим роботи.