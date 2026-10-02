В "АТБ" з'явилися нові цінники: вони вже не подобаються покупцям (фото)

Українці дуже здивувались нововеденню

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В мережі супермаркетів "АТБ" з'явились доволі неоднозначні цінники на товари. Зокрема на них вказані ціни за 100 грамів круп та інших сипучих продуктів.

Про це розповідають в соціальній мережі Threads. Варто зауважити, що наразі точно не відомо, де саме з'явились такі цінники.

Автор посту оприлюднив два фото з мукою та рисом на полицях в торгівельному залі супермаркету. На цінниках вказані ціни за 100 грамів продукту.

"В АТБ тепер на крупах пишуть ціну за 100 г крупи( раніше тільки овочі були такі", — йдеться в повідомленні

Мука з "новим" цінником

Рис з "новим" цінником

Як відреагували в мережі?

Такі "нововведення" на цінниках дещо спантеличили та здивували українців. Дехто висловив обурення, зазначивши, що це знущання над людьми похилого віку та персоналом магазину. А деякі з користувачів вважають, що це не правда і такі цінники є несправжніми.

"Це для знущання над пенсіонерами і касирами? Уявіть емоції на касі";

"Фейк";

"Навіщо, це ж вже фасований товар";

"Знизу обовʼязково має бути ціна за Кілограм", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, чи справді вигідна знижка в "АТБ".