AZSTAR Business Management Company (США) долучиться до проекту "Ветеранське таксі" у Києві

Для служби планують залучити близько 50 автомобілів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Компанія AZSTAR Business Management Company (США) надасть сприяння проекту "Ветеранське таксі", який реалізує "Київ Мілітарі Хаб" спільно з Асоціацією ветеранів та підприємців України. Зокрема, американська сторона вивчає можливість профінансувати придбання автомобілів, які частково закриють потреби проекту. Про це повідомив директор "Київ Мілітарі Хаб" Георгій Кунах.

В рамках проекту "Ветеранське таксі" передбачається надати створеній службі пасажирських перевезень пріоритетні права на маршрутах у Києві. Зокрема, для таксі, якими керують ветерани з ампутацією, планується зарезервувати паркувальні квоти біля залізничного вокзалу та інших місць концентрації пасажирів. Всього у таксі передбачається задіяти близько 50 автомобілів. Згідно з проектом таксі матимуть спеціальні номерні знаки жовтого кольору.

CEO AZSTAR Business Management Company Азіз Мамаєв підтвердив намір компанії сприяти ветеранському підприємництву в Україні й зокрема проекту "Ветеранське таксі". "Інтеграція ветеранів у мирне життя та їх участь у підприємницьких проектах має велике значення для майбутнього України як стабільної демократії з сильною економікою. Ми налаштовані на стратегічне партнерство з Україною і будемо підтримувати проекти, які сприяють її розвитку", — відзначив CEO AZSTAR Business Management Company.

AZSTAR Business Management Company є офіційним федеральним контрактером Пентагону. В Україні компанія займається поставкою паливно-мастильних матеріалів, орендою комерційного транспорту, а також інжинірингом у сфері видобутку нафти й газу. Спільно з Асоціацією ветеранів та підприємців України AZSTAR Business Management Company реалізує проект VmiloDilo, спрямований на реінтеграцію ветеранів у цивільне життя через підприємництво та працевлаштування в логістичному секторі.