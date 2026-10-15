AZSTAR Business Management Company (США) присоединится к проекту "Ветеранское такси" в Киеве

Для службы планируют привлечь около 50 автомобилей

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Компания AZSTAR Business Management Company (США) содействует проекту "Ветеранское такси", который реализует "Киев Милитари Хаб" совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины. В частности, американская сторона изучает возможность профинансировать приобретение автомобилей, частично закрывающих потребности проекта. Об этом сообщил директор "Киев Милитари Хаб" Георгий Кунах.

В рамках проекта "Ветеранское такси" предполагается предоставить созданной службе пассажирских перевозок приоритетные права на маршрутах в Киеве. В частности, для такси, управляемых ветеранами с ампутацией, планируется зарезервировать парковочные квоты возле железнодорожного вокзала и других мест концентрации пассажиров. Всего в такси предполагается задействовать около 50 автомобилей. Согласно проекту такси будут иметь специальные номерные знаки желтого цвета.

CEO AZSTAR Business Management Company Азиз Мамаев подтвердил намерение компании содействовать ветеранскому предпринимательству в Украине и, в частности, проекту "Ветеранское такси". "Интеграция ветеранов в мирную жизнь и их участие в предпринимательских проектах имеет большое значение для будущего Украины как стабильной демократии с сильной экономикой. Мы настроены на стратегическое партнерство с Украиной и будем поддерживать проекты, способствующие ее развитию", — отметил CEO AZSTAR Business Management Company.

AZSTAR Business Management Company является официальным федеральным контрактером Пентагона. В Украине компания занимается поставкой горюче-смазочных материалов, арендой коммерческого транспорта, а также инжинирингом в сфере добычи нефти и газа. Совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей AZSTAR Business Management Company реализует проект VmiloDilo, направленный на реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь через предпринимательство и трудоустройство в логистическом секторе.