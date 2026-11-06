Як змити воду в унітазі, якщо немає водопостачання: кияни поділилися незвичними лайфхаками

Як економити воду під час відключень

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У Києві через атаки РФ виникають перебої зі світлом і водопостачанням. На цьому тлі користувачі соцмереж діляться побутовими порадами: як змити унітаз без води в бачку та не витратити на це питні запаси.

Свої способи економії води користувачі описують у Threads. Серед порад – змивати з тазика та збирати для цього воду, яку вже використали для побутових потреб.

Що радять користувачі Threads

"Найкраще змивати з тазика, віялом. Із баклажки погано змивається", – радить один із користувачів Threads.

Коментар з Threads

"Але зливати не чистою водою, а тією водою, в якій мився посуд, споліскувався посуд і в якій милося волосся.Чиста технічна вода на вагу золота, а питна – так узагалі безцінна", – додає інша користувачка.

Коментар з Threads

Яку воду залишити для змивання, а яку – для пиття

Використовувати воду повторно для змивання туалету рекомендує й офіційна пам’ятка на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Для цього підходить технічна вода, а також вода після купання, миття рук чи овочів.

Під час тривалих перебоїв запаси радять розподіляти за призначенням. Бутильовану або очищену воду залишають для пиття та приготування їжі: на це потрібно близько 3 л на добу на одного дорослого. Окремо слід врахувати потреби домашніх тварин залежно від їхнього виду й ваги.

Наступний пріоритет – гігієна, для якої потрібно щонайменше 1–2 л на добу на людину. Прибирання – останнє в черзі. Воду з ванни можна використати для миття підлоги, а не виливати одразу після купання.

Чому використану воду не слід довго зберігати

Вода після побутового використання потребує обережного поводження. Неочищені побутові стоки можуть містити хвороботворні мікроорганізми, залишки мила, шампунів і мийних засобів, а також частинки їжі, волосся та жири. Їхній склад залежить від джерела води, використаних засобів і стану здоров’я мешканців.

Таку воду рекомендують зберігати не довше ніж 24 години: бактерії та органічні забруднення спричиняють загнивання й різкий неприємний запах. Під час використання слід уникати розбризкування, а перед їжею чи питтям – мити руки. Якщо хтось удома має діарею або інфекційне захворювання, повторно використовувати побутові стоки не радять.

Для питних запасів варто використовувати міцні ємності зі щільною кришкою та вузьким горлом, щоб наливати воду без занурення рук чи предметів. Тара, у якій раніше зберігали мийні засоби, відбілювачі, пестициди, нафтопродукти чи інші токсичні речовини, для цього непридатна навіть після миття: їхні залишки можуть потрапити у воду.

Як повідомляв "Телеграф", під час відключень води домашнім туалетом можна користуватися, змиваючи вручну.