Американський аташе побував у підрозділі ППО ТрО: чим його вразила робота добровольців

У Силах ТрО створюють нові формування, які використовуватимуть досвід добровольців у захисті українського неба

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Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута та військовий аташе посольства США в Україні бригадний генерал Аллен Пеппер побували у добровольчому формуванні територіальної громади, яке залучене до протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

За кількістю знищених російських дронів обраний для візиту підрозділ – один із найефективніших серед добровольчих формувань територіальних громад і загалом у Силах оборони України. Серед його збитих цілей – найновіші реактивні безпілотники ворога.

Формування створили з ініціативи Ігоря Плахути й повністю оснастили коштом благодійників. Сили територіальної оборони забезпечують його всією необхідною підтримкою та допомогою.

У підрозділі служать лише добровольці різного віку й із різним досвідом. Їх об’єднує бажання захищати українське небо.

"Це велика честь для нас, що пліч-о-пліч з нами воюють українці різних поколінь, різних сфер, різного досвіду", – зазначив Ігор Плахута.

Командувач наголосив: Сили ТрО приділяють особливу увагу розвитку такого формату протиповітряної оборони та поширенню досвіду добровольців.

"Ми націлені на те, щоб масштабувати той унікальний досвід, який зараз є лише в Силах ТрО, на нові підрозділи. І вже зараз у нас з’являються нові підрозділи ДФТГ, які будуть задіяні саме в такому форматі протиповітряної оборони", – сказав Ігор Плахута.

Під час візиту американська делегація отримала відповіді на всі запитання, які її цікавили. Бригадний генерал Аллен Пеппер щиро захопився ефективністю підрозділу.