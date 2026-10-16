Американский атташе побывал в подразделении ПВО ТрО: чем его поразила работа добровольцев
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В Силах ТРО создают новые формирования, которые будут использовать опыт добровольцев в защите украинского неба
Командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута и военный атташе посольства США в Украине бригадный генерал Аллен Пеппер побывали в добровольческом формировании территориальной громады, привлеченном к противовоздушной обороне.
Об этом сообщила пресс-служба Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.
По количеству уничтоженных российских дронов выбраное для визита подразделение – одно из самых эффективных среди добровольческих формирований территориальных громад и в целом в Силах обороны Украины. Среди сбитых им целей – новейшие реактивные беспилотники.
Формирование создали по инициативе Игоря Плахуты и полностью оснастили за счет благотворителей. Силы территориальной обороны обеспечивают его всей необходимой поддержкой и помощью.
В подразделении служат только добровольцы разного возраста и с разным опытом. Их объединяет желание защищать украинское небо.
"Для нас большая честь, что плечом к плечу с нами воюют украинцы разных поколений, из разных сфер и с разным опытом", – отметил Игорь Плахута.
Командующий подчеркнул: Силы ТрО уделяют особое внимание развитию такого формата противовоздушной обороны и распространению опыта добровольцев.
"Мы нацелены на то, чтобы распространить уникальный опыт, который сейчас есть только в Силах ТрО, на новые подразделения. И уже сейчас у нас появляются новые подразделения ДФТГ, которые будут задействованы именно в таком формате противовоздушной обороны", – сказал Игорь Плахута.
Во время визита американская делегация получила ответы на все интересовавшие ее вопросы. Бригадный генерал Аллен Пеппер искренне восхитился эффективностью подразделения.